Oksanos Pikul namuose – ypatingas ritualas: išdavė, ką su sūnumi veikia kiekvieną rytą

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė verslininkė, atlikėja, grožio namų įkūrėja Oksana Pikul ir jos sūnus Dominykas, teatro ir kino aktorė Valda Bičkutė ir jos dukra Marija bei teatro ir kino aktorius, renginių vedėjas Simonas Storpirštis ir jo sūnus Emilis.
Dainininkė Oksana Pikul atskleidė, kad jos namuose rytais vyksta ypatingas ritualas. Spėliojanti sūnaus atsakymą, ji tikėjosi apie jį išgirsti.
Klausimas skambėjo taip: „Kaip mama ryte žadina Dominyką?“.
Galimi atsakymo variantai:
- Garsiai šaukia „Kelkis!“
- Padaužo per petį
- Nukloja antklodę
- Paleidžia apačioje muziką
Dainininkė tikino, kad kartais tenka paskatinti sūnų sušukimu „Kelkis!“, tačiau jų namuose dažniau rytais vyksta ritualas. Anot O. Pikul, sūnų rytais ji žadina su katinų draugija.
„Pas mus yra visas rytinis ritualas. Mes su dviem katinais keliaujame į antrą aukštą pas jį. Lipame į lovą, murkiame, katinai užlipę jam dar ir masažą daro“, – pasakojo dainininkė.
Tokio atsakymo tarp pasirinkimų nepastebėjusi moteris ryžosi rinktis pirmąjį variantą, tačiau jis buvo neteisingas.
Ką pasakė O. Pikul sūnus Dominykas, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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