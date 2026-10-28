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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Civinity“ pasirašė sutartį su „Rytu“, sumokėjo pirmą 0,5 mln. eurų įnašą

Papildyta 11.45 val.
2026-10-28 11:33 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 11:33
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Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“ pasirašė sutartį su Vilniaus krepšinio klubu „Rytas“ dėl bendrovės tapimo klubo dalininke ir sumokėjo pirmą 500 tūkst. eurų įnašą dėl 13 dalių įgijimo. 

Rytas (FIBA nuotr.)

Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“ pasirašė sutartį su Vilniaus krepšinio klubu „Rytas“ dėl bendrovės tapimo klubo dalininke ir sumokėjo pirmą 500 tūkst. eurų įnašą dėl 13 dalių įgijimo. 

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Tačiau pilnateise dalininke „Civinity“ taps tik gavus Konkurencijos tarybos leidimą, trečiadienį pranešė klubas. 

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„Sutarties pasirašymas žymi svarbų etapą visai „Ryto“ organizacijai. (...) Šis bendradarbiavimas suteikia daugiau užtikrintumo planuojant klubo veiklą, investuojant į jaunųjų krepšininkų ugdymą ir siekiant aukščiausių sportinių rezultatų“, – pranešime teigė„Ryto“ generalinis direktorius Martynas Giga.

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Anot klubo, suplanuoti trys „Civinity“ piniginiai įnašai į klubo dalininkų kapitalą. Gavus atitinkamus leidimus ir atlikus dar du mokėjimus grupė įsigis 41 balsą – 50,6 proc. „Ryto“ dalių. 

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„Investiciją į „Rytą“ vertiname kaip ilgalaikį verslo projektą, kuriame matome potencialą auginti pajamas ir siekti pelningos veiklos. (...) Siekiame, kad gerėjantys klubo finansiniai rezultatai leistų nuosekliai didinti sportines ambicijas – žaisti aukščiausiame Europos krepšinio lygyje ir kovoti dėl geriausių rezultatų“, – sakė „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.

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BNS rašė, kad grupė taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo „Rytas“ dalininke, už 50,6 proc. dalių sumokėdama 1,5 mln. eurų. Spalio pradžioje klubo dalininkams tam pritarus „Civinity“ pranešė, jog lėšos už naujas dalis būtų skiriamos klubui, jas papildys ir investicijų į infrastruktūrą suma.

D. Jacka anksčiau BNS teigė, kad bendra numatytų piniginių įnašų suma siekia 1,5 mln. eurų – šios lėšos būtų skirtos klubui ir jo veiklai stiprinti. Tuo metu bendra „Civinity“ pasiūlyme numatyta suma į dalis ir infrastruktūrą – 4,2 mln. eurų.

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Anot jo, į infrastruktūrą planuojama investuoti 2,2 mln. eurų, be to, klubui per penkerius metus būtų skirta 0,5 mln. eurų paramos.

Pagal klubo dalininkų sprendimą, kuriam pritarta spalio pradžioje, prisijungus „Civinity“ klubo dalininkai valdytų 81 dalį, iš kurių Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 16, Dariui Gudeliui – dešimt, Sostinės krepšinio mokyklai – devynios, Olegui Šibkovui ir „Norvelitai“ – po dvi, aktyviai sirgalių grupei „B Tribūna“ – viena dalis.

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„Civinity“ anksčiau BNS patvirtino, kad yra pateikusi pasiūlymą išpirkti Sostinės krepšinio mokyklos aštuonias dalis, taip pat D. Gudelio ir O. Šibkovo „Ryto“ turimas dalis, tai padidintų įmonės paketą nuo 50,6 proc. iki 75,3 proc., tačiau dėl to dar yra deramasi su klubu. Bendrovė nekomentavo, už kiek siūlo išpirkti šias dalis.

Tuo metu portalas „Basketnews“ skelbė, kad už dalis grupė turėtų sumokėti daugiau nei 2,15 mln. eurų. 

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