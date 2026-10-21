„Civinity“ savininkas: investicijos į „Rytą“ – 4,2 mln. eurų, kartu su arenos operavimu – 10 mln. eurų

„Civinity“ savininkas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka BNS teigia, jog anksčiau skelbta 1,5 mln. eurų suma apima piniginius įnašus į „Ryto“ klubo dalininkų kapitalą – šios lėšos būtų skirtos klubui ir jo veiklai stiprinti. Tuo metu bendra „Civinity“ pasiūlyme numatyta suma į dalis ir infrastruktūrą – 4,2 mln. eurų.
Anot jo, dar 5 mln. eurų būtų investuojama pasiekus susitarimą ir prisidėjus prie statomos „Ryto“ arenos nacionalinio stadiono komplekse Vilniuje operavimo, todėl bendra investicijų suma galėtų priartėti prie 10 mln. eurų.
„Tai preliminarus vertinimas, o ne galutinė investicijų suma ar prisiimtas finansinis įsipareigojimas. Konkretus finansavimo poreikis paaiškės tik pasiekus atitinkamus susitarimus“, – komentare BNS teigė D. Jacka.
Skelbta, kad „Civinity“ taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo „Rytas“ dalininke, už 50,6 proc. dalių sumokėdama 1,5 mln. eurų. Prieš daugiau nei savaitę klubo dalininkams tam pritarus grupė pranešė, jog lėšos už naujas dalis būtų skiriamos klubui, jas papildys ir investicijų į infrastruktūrą suma.
D. Jackos teigimu, į infrastruktūrą planuojama investuoti 2,2 mln. eurų, be to, klubui per penkerius metus būtų skirta 0,5 mln. eurų paramos.
„Mūsų pasiūlyme papildomai numatyta 2,2 mln. eurų investicijų į infrastruktūrą ir po 100 tūkst. eurų paramos klubui kasmet penkerius metus. Per visą laikotarpį parama sudarytų 500 tūkst. eurų, o bendra šių pasiūlyme numatytų investicijų ir paramos suma – 4,2 mln. eurų“, – BNS teigė D. Jacka.
Pateikė pasiūlymą įsigyti daugiau dalių
BNS rašė, kad prieš daugiau nei savaitę bendrovė pranešė, jog atlikus pirmąjį įnašą „Civinity“ įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus ji įsigis 41 balsą – 50,6 proc. „Ryto“ dalių.
Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Navickaitė BNS teigė, kad taryba dar nėra gavusi „Civinity“ prašymo įsigyti dalį klubo įmonės „KK Statyba“.
Pagal klubo dalininkų sprendimą, kuriam pritarta prieš daugiau nei savaitę, prisijungus „Civinity“ klubo dalininkai valdytų 81 dalį, iš kurių Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 16, Dariui Gudeliui – dešimt, Sostinės krepšinio mokyklai – devynios, Olegui Šibkovui ir „Norvelitai“ – po dvi, aktyviai sirgalių grupei „B Tribūna“ – viena dalis.
„Basketnews“ praėjusią savaitę skelbė, jog „Civinity“ už 1,15 mln. eurų taip pat išperka aštuonias iš devynių Sostinės krepšinio mokyklos turimų klubo dalių, dar daugiau nei 1 mln. eurų bendrovė skirs kitų dviejų savininkų – D. Gudelio (10 dalių) ir O. Šibkovo (dvi dalys) – dalių išpirkimui.
„Civinity“ BNS patvirtino, kad taip pat yra pateikusi pasiūlymus išpirkti šias „Ryto“ dalis, tai padidintų įmonės paketą nuo 50,6 proc. iki 75,3 proc., tačiau dėl to dar yra deramasi su klubu. Bendrovė nekomentuoja, už kiek siūlo išpirkti šias dalis.
„Civinity“ yra pateikusi pasiūlymus įsigyti dalis iš jas parduoti norinčių dalininkų – viso 20 dalių. Visas jas įsigijus „Civinity“ dalis komandoje sudarytų 75,3 proc. Šių dalių kaina yra derybų su dalininkais objektas ir jos nekomentuojame“, – komentare BNS teigė bendrovė.
Derybos dėl „Ryto“ arenos operavimo
Rugsėjo viduryje pateikusi pasiūlymą investuoti į „Rytą“ grupė teigė, kad yra aptarusi ir galimybę prisidėti prie statomo nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje operavimo komandos, tačiau jos dalyvavimas ir konkreti atsakomybės apimtis dar nebuvo sutarta.
D. Jacka BNS teigia, kad ši galimybė toliau vertinama.
„Atskirai vertiname ir galimybę prisidėti prie „Ryto“ arenos nacionalinio stadiono komplekse operavimo. Jeigu pavyktų pasiekti susitarimą su „Hanner“ (koncesininke – BNS), tam reikėtų papildomų investicijų“, – komentare BNS teigė „Civinity“ savininkas.
Pasak D. Jackos, preliminariai skaičiuojama, kad šioms investicijoms reikėtų maždaug 5 mln. eurų: „Tačiau galutinė suma ir jos paskirstymas priklausytų nuo susitarimo sąlygų bei arenos parengimui veiklai reikalingų darbų“.
Nacionalinio stadiono koncesininkės, nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis BNS teigė, kad derybos su „Civinity“ šiuo metu nevyksta, tačiau tiek „Rytui“, tiek „Civinity“ yra pateiktas pasiūlymas dėl operavimo.
„Su „Civinity“ – ne (šiuo metu derybos nevyksta – BNS), (...) bet tiek „Rytas“, tiek „Civinity“ turi mūsų pasiūlymą, tiesiog laukiam iš jų atsakymo“, – BNS sakė A. Avulis.
D. Jackai teigiant, jog prisijungus prie operatoriaus komandos reikėtų investuoti maždaug 5 mln. eurų, „Hanner“ vadovas sako, kad šia suma būtų grąžinamos NT įmonės investicijos didinant arenos vietų skaičių.
„Koncesijos sutartyje yra numatyta arena 5 tūkst. sėdimų vietų, mes statome būtent „Ryto“ pageidavimu 7 tūkst. vietų areną. Buvo pakeistas projektas, o koncesijos sutartyje nėra šių darbų, jie yra įvertinti maždaug 5 mln. eurų“, – BNS sakė „Hanner“ vadovas.
Anot A. Avulio, nacionalinio stadiono kompleksą turėtų valdyti du operatoriai: „Dėl futbolo aikščių mes judam susitarimo link, o dėl arenos kol kas mes neturim jokių patvirtinimų nei pranešimų.“
Jis BNS neįvardijo, su kuo tariamasi dėl stadiono valdymo: „Kol nesusitarėm, neįvardinsiu“.
Kaip rašė BNS, „Hanner“ vadovas praėjusį penktadienį kalbėdamas apie būsimą komplekso valdytoją teigė, jog vienas operatorius valdys stadioną, kitas – areną. Tuomet jis sakė, jog su vienu iš būsimų operatorių jau ruošiamasi pasirašyti sutartį, tačiau neatskleidė, ar jis valdytų areną, ar stadioną.
A. Avulis dar 2025-ųjų gruodį sakė, kad siekiama suburti operatoriaus komandą, prie jos kaip mažesnius akcininkus kviečiant prisijungti krepšinio klubą „Rytas“ ir futbolo komandą „Žalgiris“.
Tuomet jis BNS teigė, kad klubai galėtų valdyti po 25 proc. akcijų, likusią dalį turėtų pagrindinis renginių organizatorius bei viso komplekso valdytojas.
Tačiau rugsėjo viduryje portalui „Verslo žinios“ A. Avulis teigė, kad nepavykus pasiekti susitarimo derybos su potencialiais partneriais dėl objekto valdymo nutrūko. Anot jo, pokalbiai vyko su „Civinity“, Vilniaus futbolo klubu „Žalgiris“, krepšinio klubu „Rytas“ ir Lietuvos futbolo federacija.