Hardingo pastangų neužteko – būsimi „Šiaulių“ varžovai krito vietiniame fronte

Europos taurės klubas išvykoje 66:79 (12:22, 16:16, 20:25, 18:16) nusileido Bandirmos „Bordo“ (1/3).
Sostinės ekipa jau pirmame kėlinyje krito į dviženklį deficitą ir vėliau situacijos nepataisė.
Svečių neištempė iš Vilniaus „Ryto“ atvykęs Jerrickas Hardingas – 27 minutės, 22 taškai (6/10 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos ir 19 naudingumo balų.
Rezultatyviausiu jo komandos draugu tapo 10 taškų sukrapštęs Tony Tayloras (4/5 dvitaškių, 7 rez. perd.).
Bandirmos klubui 26 taškus pelnė Quentinas Petersonas (6/12 tritaškių, 6 klaidos), 16 – Edonas Maxhuni (6 rez. perd.), 10 – Zachas Hankinsas (6 atk. kam., 5/5 dvitaškių).
„Turk Telekom“ Europos taurėje pasitinka lietuvišką iššūkį – antradienį Ankarą lankys „Šiauliai“.
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