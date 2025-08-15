Neseniai vestuves atšokęs „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas išgyvena netektį: „Ji visad liks mano širdyje“

„Po ilgos kovos su Lewy kūnelių demencija šiandien Jackie mirė, apsupta tiek daug ją mylėjusių žmonių – vaikų, vaikaičių ir mano tėvo, – rašė J. Bezosas instagrame. – Žinau, kad ji šiomis paskutinėmis akimirkomis jautė mūsų meilę. Buvome labai laimingi, kad galėjome būti jos gyvenimo dalimi. Ji visad liks mano širdyje“.
„Ji entuziastingai ėmėsi užduoties mane mylėti, po kelerių metų priėmė į komandą mano nuostabų tėvą ir tada į savo mylimų, saugomų ir globojamų žmonių sąrašą įtraukė mano seserį ir brolį“, – teigė milijardierius.
Su J. Bezoso biologiniu tėvu Jackie, leidinio TMZ teigimu, išsiskyrė netrukus po jo gimimo. Moteris pirmojo savo sūnaus susilaukė būdamas 17-os.
„Visą likusį gyvenimą jos mylimų žmonių sąrašas vis ilgėjo. Ji visada davė daug daugiau, nei pati kada nors prašė“, – teigiama toliau įraše.
Maždaug prieš penkerius metus Jackie buvo diagnozuota Lewy kūnelių demencija. Ją sukelia galvos smegenų nervų ląstelių degeneracija ir nykimas.
