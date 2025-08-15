Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Neseniai vestuves atšokęs „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas išgyvena netektį: „Ji visad liks mano širdyje“

2025-08-15 10:00 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-15 10:00

Eidamas 79-uosius metus, Majamyje mirė „Amazon“ įkūrėjo Jeffo Bezoso motina.

Jeffas Bezosas ir žvakė (nuotr. SCANPIX ir 123rf)

Eidamas 79-uosius metus, Majamyje mirė „Amazon" įkūrėjo Jeffo Bezoso motina.

0

„Po ilgos kovos su Lewy kūnelių demencija šiandien Jackie mirė, apsupta tiek daug ją mylėjusių žmonių – vaikų, vaikaičių ir mano tėvo, – rašė J. Bezosas instagrame. – Žinau, kad ji šiomis paskutinėmis akimirkomis jautė mūsų meilę. Buvome labai laimingi, kad galėjome būti jos gyvenimo dalimi. Ji visad liks mano širdyje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ji entuziastingai ėmėsi užduoties mane mylėti, po kelerių metų priėmė į komandą mano nuostabų tėvą ir tada į savo mylimų, saugomų ir globojamų žmonių sąrašą įtraukė mano seserį ir brolį“, – teigė milijardierius. 

Su J. Bezoso biologiniu tėvu Jackie, leidinio TMZ teigimu, išsiskyrė netrukus po jo gimimo. Moteris pirmojo savo sūnaus susilaukė būdamas 17-os.

„Visą likusį gyvenimą jos mylimų žmonių sąrašas vis ilgėjo. Ji visada davė daug daugiau, nei pati kada nors prašė“, – teigiama toliau įraše.

Maždaug prieš penkerius metus Jackie buvo diagnozuota Lewy kūnelių demencija. Ją sukelia galvos smegenų nervų ląstelių degeneracija ir nykimas.

