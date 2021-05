Naujame seriale „Įsimylėjusios moterys“ – šmaikšti, stilinga ir romantikos kupina 4 geriausių draugių istorija

Kad ir kokie sunkumai gyvenime benutiktų, pašonėje turint gerų draugų, viskas ima atrodyti kur kas šviesiau. O ypatingai, jei tai – draugės, kurios yra ne tik be galo žavios ir sėkmingos, bet ir neieškančios žodžio kišenėje. Moteriškas, šmaikštus, o kartu ir be galo įtraukiantis rusų serialas „Įsimylėjusios moterys“ jau visai netrukus per TV8 atskleis keturių nuo vaikystės geriausių draugių gyvenimus, jų pakilimus ir nuosmukius.