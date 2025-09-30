Naujagimis gimė laikydamas 1 daiktą rankoje: medikai parodė visiems

Queidy spiralę naudojo maždaug dvejus metus, tačiau netikėtai pastojo, skelbė mirror.co.uk.
Parodė nuotrauką
Gimdos spiralė yra mažas T formos įrenginys, įdedamas į gimdą ir veikiantis iš karto – ji neleidžia pastoti, „išskirdama varį į gimdą“, ir paprastai veikia penkerius ar dešimt metų.
Tačiau kontracepcija ne visuomet yra 100 proc. veiksminga, ir nėštumas buvo nustatytas eilinio patikrinimo metu. Kadangi spiralė vis dar buvo gimdoje, gydytojai nusprendė, kad ją šalinti būtų per rizikinga, todėl ji liko vietoje viso nėštumo metu.
Nėštumo metu Queidy patyrė komplikacijų, įskaitant kraujavimą ir placentos atsiskyrimą, tačiau jos berniukas gimė sveikas Neropolio mieste, Brazilijoje, ligoninėje „Sagrado Coração de Jesus“.
Vos tik išvydusi pasaulį, gydytoja Natalia Rodrigues, atlikusi gimdymą, negalėjo atsispirti ir nufotografavo Matheusą, laikantį spiralę savo mažytėse rankose.
Nuotraukoje, kuri buvo paskelbta socialiniuose tinkluose, matyti kūdikis, tvirtai laikantis kontraceptinę priemonę ir įrodantis, kad jis įveikė visas kliūtis.
Nuotraukos antraštėje rašoma: „Laikau savo pergalės trofėjų: gimdos spiralę, kuri manęs nepajėgė sustabdyti!“
Tai nėra pirmas kartas, kai kūdikis įspūdingai nufotografuotas laikantis mamos kontraceptinę spiralę. Prieš kelerius metus kitas berniukas laikė mamos gimdos spiralę rankoje Hai Phong tarptautinėje ligoninėje Vietnamo šiauriniame Hai Phong mieste.
Akušeris Tran Viet Phuong pasakojo, kad spiralė išėjo kartu su kūdikiu gimimo metu. Jis sakė vietos žiniasklaidai: „Po gimdymo man pasirodė įdomu, kad jis laiko spiralę, todėl padariau nuotrauką. Niekada nesitikėjau, kad ji sulauks tiek daug dėmesio.“
