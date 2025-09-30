Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Naujagimis gimė laikydamas 1 daiktą rankoje: medikai parodė visiems

2025-09-30 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 19:40

Naujagimis berniukas, vardu Matheus Gabriel, nufotografuotas laikantis T formos kontraceptinę spiralę – priemonę, kuri turėjo apsaugoti jo mamą, Queidy Araujo de Oliveira, nuo nėštumo. Matheus „nugalėjo“ vario spiralę, dar vadinamą gimdos spirale, kuri yra 99 proc. veiksminga apsaugant nuo nėštumo.

Kūdikis (nuotr. Shutterstock.com)

Naujagimis berniukas, vardu Matheus Gabriel, nufotografuotas laikantis T formos kontraceptinę spiralę – priemonę, kuri turėjo apsaugoti jo mamą, Queidy Araujo de Oliveira, nuo nėštumo. Matheus „nugalėjo“ vario spiralę, dar vadinamą gimdos spirale, kuri yra 99 proc. veiksminga apsaugant nuo nėštumo.

REKLAMA
1

Queidy spiralę naudojo maždaug dvejus metus, tačiau netikėtai pastojo, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parodė nuotrauką

Gimdos spiralė yra mažas T formos įrenginys, įdedamas į gimdą ir veikiantis iš karto – ji neleidžia pastoti, „išskirdama varį į gimdą“, ir paprastai veikia penkerius ar dešimt metų.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau kontracepcija ne visuomet yra 100 proc. veiksminga, ir nėštumas buvo nustatytas eilinio patikrinimo metu. Kadangi spiralė vis dar buvo gimdoje, gydytojai nusprendė, kad ją šalinti būtų per rizikinga, todėl ji liko vietoje viso nėštumo metu.

REKLAMA

Nėštumo metu Queidy patyrė komplikacijų, įskaitant kraujavimą ir placentos atsiskyrimą, tačiau jos berniukas gimė sveikas Neropolio mieste, Brazilijoje, ligoninėje „Sagrado Coração de Jesus“.

Vos tik išvydusi pasaulį, gydytoja Natalia Rodrigues, atlikusi gimdymą, negalėjo atsispirti ir nufotografavo Matheusą, laikantį spiralę savo mažytėse rankose.

REKLAMA
REKLAMA

Nuotraukoje, kuri buvo paskelbta socialiniuose tinkluose, matyti kūdikis, tvirtai laikantis kontraceptinę priemonę ir įrodantis, kad jis įveikė visas kliūtis.

Nuotraukos antraštėje rašoma: „Laikau savo pergalės trofėjų: gimdos spiralę, kuri manęs nepajėgė sustabdyti!“

Tai nėra pirmas kartas, kai kūdikis įspūdingai nufotografuotas laikantis mamos kontraceptinę spiralę. Prieš kelerius metus kitas berniukas laikė mamos gimdos spiralę rankoje Hai Phong tarptautinėje ligoninėje Vietnamo šiauriniame Hai Phong mieste.

Akušeris Tran Viet Phuong pasakojo, kad spiralė išėjo kartu su kūdikiu gimimo metu. Jis sakė vietos žiniasklaidai: „Po gimdymo man pasirodė įdomu, kad jis laiko spiralę, todėl padariau nuotrauką. Niekada nesitikėjau, kad ji sulauks tiek daug dėmesio.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų