Moteris po Kate Middleton gesto nenustojo drebėti: štai ką ji pasakė

Išeidama iš vietos link automobilio, ji staiga sustojo, kad pasisveikintų su gerbėjais – fotografavosi, bendravo ir spaudė rankas, skelbė mirror.co.uk
Prakalbo apie Kate
Ponia Josie Bradburn iš Kingswinford po susitikimo sakė: „Esu visiškai sužavėta. Tai nuostabi gimtadienio dovana, negalėjau prašyti nieko geresnio.“
Ji pridūrė, kad po pokalbio su Kate „drebėjo“ ir atskleidė, ką princesė pasakė: „Ji sakė, kokia nuostabi tai vieta ir kokia garbė buvo būti pakviestai atvykti čia šiandien... Ji paklausė, iš kur mes esame.“
Viena jauna mergina, kai Kate paspaudė jos ranką, sušuko: „O mano dieve.“
Princesė taip pat šmaikštavo dėl to, kad jai teko laikyti skrybėlę vėjyje, kol ji paspaudė rankas ir bendravo.
Kalbėdama su ponu Spenceriu, kuris tarnavo RAF Bombonešių vadovybėje ir taisė bei skraidino Lancaster bombonešius, Kate paklausė jo, kaip sekėsi skristi, ir pasidalijo, kad jos sūnus George mėgsta gaminti AirFix modelius ir yra „didelis Lancaster bombonešių modelių gerbėjas“.
Ji sakė: „George labai mėgsta gaminti AirFix modelius. Jis yra didelis Lancaster bombonešio gerbėjas, todėl apie lėktuvus žino daugiau nei aš.“
Kate taip pat laikė ranką 100 metų sulaukusiam ponui Donaldui (Billui) Redstonui, kai veteranas pasakojo apie fizinio aktyvumo režimą, kurį laiko pagrindine priežastimi, kodėl išliko sveikas.
Paklaustas Kate apie geriausius patarimus, ponas Redstonas pasakojo: „Aš bėgau maratonus, įskaitant Londono maratoną, kai man buvo 65 metai, ir Niujorko maratoną, kai man buvo 66 metai.“
