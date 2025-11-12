 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Moteris po Kate Middleton gesto nenustojo drebėti: štai ką ji pasakė

2025-11-12 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 19:20

Velso princesė Kate Middleton sekmadienį dalyvavo ceremonijoje, skirtoje pagerbti žuvusius britų ir Tautų Sandraugos kariuomenės narius. Po to princesė susitiko su veteranais ir jų šeimų nariais. Šimtai žmonių buvo susirinkę liko po ceremonijos, kad pasveikintų Kate.

Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)

Velso princesė Kate Middleton sekmadienį dalyvavo ceremonijoje, skirtoje pagerbti žuvusius britų ir Tautų Sandraugos kariuomenės narius. Po to princesė susitiko su veteranais ir jų šeimų nariais. Šimtai žmonių buvo susirinkę liko po ceremonijos, kad pasveikintų Kate.

REKLAMA
0

Išeidama iš vietos link automobilio, ji staiga sustojo, kad pasisveikintų su gerbėjais – fotografavosi, bendravo ir spaudė rankas, skelbė mirror.co.uk

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo apie Kate

Ponia Josie Bradburn iš Kingswinford po susitikimo sakė: „Esu visiškai sužavėta. Tai nuostabi gimtadienio dovana, negalėjau prašyti nieko geresnio.“

REKLAMA
REKLAMA

Ji pridūrė, kad po pokalbio su Kate „drebėjo“ ir atskleidė, ką princesė pasakė: „Ji sakė, kokia nuostabi tai vieta ir kokia garbė buvo būti pakviestai atvykti čia šiandien... Ji paklausė, iš kur mes esame.“

REKLAMA

Viena jauna mergina, kai Kate paspaudė jos ranką, sušuko: „O mano dieve.“

Princesė taip pat šmaikštavo dėl to, kad jai teko laikyti skrybėlę vėjyje, kol ji paspaudė rankas ir bendravo. 

Kalbėdama su ponu Spenceriu, kuris tarnavo RAF Bombonešių vadovybėje ir taisė bei skraidino Lancaster bombonešius, Kate paklausė jo, kaip sekėsi skristi, ir pasidalijo, kad jos sūnus George mėgsta gaminti AirFix modelius ir yra „didelis Lancaster bombonešių modelių gerbėjas“.

REKLAMA
REKLAMA

Ji sakė: „George labai mėgsta gaminti AirFix modelius. Jis yra didelis Lancaster bombonešio gerbėjas, todėl apie lėktuvus žino daugiau nei aš.“

Kate taip pat laikė ranką 100 metų sulaukusiam ponui Donaldui (Billui) Redstonui, kai veteranas pasakojo apie fizinio aktyvumo režimą, kurį laiko pagrindine priežastimi, kodėl išliko sveikas.

Paklaustas Kate apie geriausius patarimus, ponas Redstonas pasakojo: „Aš bėgau maratonus, įskaitant Londono maratoną, kai man buvo 65 metai, ir Niujorko maratoną, kai man buvo 66 metai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų