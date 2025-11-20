Moteriai vėžį išdavė šie 4 simptomai: ragina pastebėti laiku

„Klausytis savo kūno gali išgelbėti gyvybę“, – sako Jessica Farrington socialiniame tinkle TikTok.
Dalijasi simptomais
Rugsėjo 29 d. 45-erių metų Jessica Farrington paskelbė nuotrauką TikTok su žinute apie savo sveikatos kelionę.
„Mano kūnas šnabždėjo ilgai prieš tai, kai pradėjo šaukti“, – rašė ji. – „Iš pradžių tai buvo smulkmenos. Nuovargį aiškinau tuo, kad esu užimta mama, naktinius prakaitavimus – hormonais, niežtinčią odą – vandeniu ar skalbikliu, patinusius limfmazgius – maniau, kad jie tiesiog praeis.“
„Aš nuolat tai ignoravau, įtikindama save, kad tai stresas, miego stoka arba tiesiog „įprastas gyvenimas“, – pridūrė ji. – „Bet tie šnabždesiai iš tikrųjų buvo mano kūno bandymas pasakyti kažką svarbesnio.“
Farrington paaiškino, kad dabar, atsigręžusi atgal, supranta, jog tie „subtilūs pokyčiai“ buvo pirmieji Hodžkino folikulinės limfomos požymiai, kuri jai buvo diagnozuota 2025 m. kovo mėnesį.
Įspėja kitus
Folikulinė limfoma – lėtai augantis vėžys, galintis atsirasti limfmazgiuose, kaulų čiulpuose ir kituose organuose, teigia Cleveland Clinic. Simptomai gali būti karščiavimas, prakaitavimas ir šaltkrėtis, nuovargis, nepaaiškinamas svorio kritimas ir neskausmingas patinimas kaklo, pažastų ar kirkšnies srityse.
„Norėčiau, kad būčiau klausiusis anksčiau, bet retrospektyva visada aiškesnė“, – tęsė ji. – „Todėl dalijuosi šia istorija: ne tam, kad gąsdinčiau, bet kad priminčiau – jūsų kūnas yra išmintingas. Jei kažkas negerai, nekreipkite į tai dėmesio. Nesitikėkite, kad jis pradės šaukti kaip aš. Klausytis savo kūno gali išgelbėti gyvybę.“
Kitoje vaizdo medžiagoje Farrington pasidalijo daugiau detalių apie įvykius prieš diagnozę. Ji pasakojo, kad rado guzelių pažastyje, kuris paskatino kreiptis į gydytoją.
„Viskas prasidėjo nuo vieno žirnio dydžio kietojo guzelio“, – paaiškino komentaruose. – „Po kurio laiko atsirado dar keli, susitelkę toje pačioje srityje.“
Ji pasakojo, kad gydytojas užsakė mamogramą ir pažasties limfmazgio ultragarso tyrimą. Rezultatai atrodė „įtartini“, todėl buvo atlikta biopsija, kuri galiausiai lėmė diagnozę.
Nuo to laiko Farrington savo platformoje skatina ankstyvą ligų nustatymą ir ragina kitus rūpintis savo sveikata.
„Jūsų kūnas visada stengiasi jums ką nors pasakyti“, – sakė ji. – „Atkreipkite dėmesį ir visada kreipkitės į gydytoją, jei kažkas kelia nerimą.“
Ji taip pat pasakojo žurnalui PEOPLE: „Jaučiu, kad svarbu skleisti informaciją ir atvirai kalbėti apie šiuos simptomus, kurie dažnai gali būti nepastebėti arba nurašyti, nes gali būti daugelio kitų dalykų požymiai.“
