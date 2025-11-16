Iki šiol šią ligą diagnozuoti galėjo ir 10 metų: moterims – viltinga mokslo žinia

Endometriozė – liga, kai specifinė gimdos gleivinės audinio dalis išplinta į kitas kūno dalis, kuriose gali vykti menstruacijos. Ligos simptomai apima skausmą, nuovargį bei galimą nevaisingumą. Liga paveikia maždaug 1 iš 10 moterų, tačiau diagnozė vidutiniškai nustatoma tik praėjus 7–10 metų nuo pirmųjų simptomų atsiradimo.
Pagrindinė problema yra ta, kad ne visoms moterims simptomai pasireiškia ryškiai, o net jei taip nutinka, daugelis diskomfortą ir skausmą laiko normaliu reiškiniu.
Lengvesnė diagnozė
Siekdami palengvinti ligos diagnozavimą, mokslininkai atliko klinikinį tyrimą, kurio metu pirmą kartą analizėms panaudojo kamienines ląsteles iš menstruacinio kraujo. Jų hipotezė yra, kad būtent šios ląstelės gali sukelti endometriozės židinių susidarymą.
Tyrimas buvo atliktas naudojant tą patį DNR analizės metodą, kuris jau plačiai taikomas vėžio diagnostikai. Paprasčiau tariant, jis tiria chemines „žymes“ ant genų, kurios daro įtaką jų aktyvumui. Įvairūs „žymių“ modeliai yra susiję su senėjimu, organizmo vystymusi ir būtent tokių ligų kaip vėžys ar endometriozė atsiradimu.
„Mūsų požiūris į endometriozės tyrimą ir diagnostiką iš tiesų keičia moterų sveikatos taisykles. Norėjome sukurti tai, ką mes pačios, kaip pacientės, norėtume turėti. Gaudami prieigą prie molekulinių signalų menstruaciniame kraujyje, mes atskleidžiame informaciją apie endometriozės aktyvumą, kuri anksčiau buvo prieinama tik atliekant operaciją“, – sako Marija Teresė Peresas Sabalosas, bendrovės „endogene.bio“ įkūrėja ir generalinė direktorė, dalyvaujanti tyrime.
Nuo kelių metų iki kelių savaičių
Šiuo metu standartu endometriozės diagnostikoje laikoma invazinė audinių biopsija – laparoskopija (kai gydytojas gauna prieigą prie pilvo ertmės ir mažojo dubens organų per nedidelius pjūvius). Tokios procedūros paprastai atliekamos praėjus keleriems metams po pirmųjų simptomų atsiradimo, kai židiniai išauga pakankamai, kad juos būtų galima pamatyti ir paimti mėginį.
Mokslininkai tikisi, kad ši technologija leis nustatyti endometriozę daug anksčiau ir be chirurginės intervencijos – tai sutrumpins diagnozės nustatymo laiką nuo kelių metų iki kelių savaičių.
Planuojama tęsti darbus ir šį metodą išbandyti ant didesnės pacientų grupės, siekiant sukurti konkretų neinvazinį endometriozės diagnostinį testą. Vėliau molekuliniai signalai menstruacinėse kraujo ląstelėse gali padėti nustatyti ligos modelius, o tai leis klasifikuoti pacientes klinikiniams tyrimams, nukreipti naujų gydymo metodų kūrimą ir palaikyti labiau individualizuotus ligos gydymo būdus.
