Nightingale pradėjo dirbti 1970 m. ir 12 metų buvo vienintelė moteris radijo stotyje.

Ji garsėjo aistra įvairiai muzikai, propagavo įvairią muziką – nuo progresyvaus roko ir pankroko iki acid house ir grime.

Ji dirbo eteryje iki 2023-iųjų metų pabaigos, kai pradėjo transliuoti laidą „Annie Nightingale Presents“, skelbia BBC.

Nightingale taip pat buvo žinoma kaip viena iš BBC Two muzikinės laidos „The Old Grey Whistle Test“ vedėjų.

Penktadienį jos šeimai priskiriamame pareiškime sakoma: „Annie Nightingale MBE mirė vakar savo namuose Londone po ligos.

„Annie buvo inovatorė ir įkvėpėja daugeliui. Jos impulsas dalytis šiuo entuziazmu su auditorija išliko nesumažėjęs ir po šešių dešimtmečių transliacijų per BBC televiziją ir radiją visame pasaulyje.

Niekada nepamirškite pavyzdžio, kuriuo ji tapo. Pravėrusi duris, atsisakydama nusileisti prietarams ir vyrų baimei, padrąsino ištisas kartas jaunų moterų, kurios, kaip ir Annie, norėjo tik papasakoti apie ką tik išgirstą nuostabią melodiją.

Žiūrėti, kaip Annie tai darė per televiziją aštuntajame dešimtmetyje, garsiausiai kaip BBC muzikinės laidos „The Old Grey Whistle Test“ vedėja, arba girdėti, kaip ji groja naujausią breiko techno per „Radio One", liudija apie žmogų, kuris niekada nenustojo tikėti rokenrolo magija.

Pavasarį bus surengtos atminimo pamaldos, kuriose bus pagerbtas jos gyvenimas. Šeima prašo šiuo metu užtikrinti privatumą.“

Gyvenimą vertino kaip nuotykį

Nightingale garsėjo kaip radijo stoties „Radio 1“ laidos „Request Show“ vedėja septintajame, aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose, o paskui perėjo į naktinę laidą. Ji taip pat retkarčiais vesdavo laidas radijo stotyse „Radio 2“, „5 Live“ ir „6 Music“ bei įvairius dokumentinius filmus.

„Kiekviena mano darbo savaitė yra naujas nuotykis. Man tai patinka, – sakė ji praėjusių metų liepą. – Žmonės nesupranta. Daugumai žmonių, sulaukus tam tikro amžiaus, nusibosta popmuzika. Aš ir toliau domiuosi, kur ji eina, kokiais posūkiais ir vingiais“.