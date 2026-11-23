Pasak jos atstovų, M. Meldrumas mirė ramiai, skelbė abc.net.au.
Netektis
„Jis buvo be galo mylimas savo ilgametės partnerės Yan Wongngam, šeimos narių ir visų jį pažinojusių žmonių“, – teigiama bendrovės pranešime.
Būdamas Australijos visuomeninio transliuotojo ABC muzikinės laidos „Countdown“ vedėju, M. Meldrumas į žiūrovų namus atvesdavo didžiausias pasaulio popmuzikos žvaigždes. Per savo karjerą jis surengė daugybę interviu, tarp kurių buvo ir vieni įsimintiniausių Australijos televizijos istorijoje.
Dėl savo išskirtinės išvaizdos ir visuomet dėvimos kaubojiškos skrybėlės M. Meldrumas buvo lengvai atpažįstamas. Kai kurie jį vadino „svarbiausiu žmogumi popmuzikos pasaulyje“. Jo įtaka atlikėjų, ypač australų, sėkmei muzikos topuose buvo laikoma nepaprastai reikšminga.
Prodiuseris, pakeitęs Australijos muzikos istoriją
Meldrumas neapsiribojo žurnalistika ir televizija. Jis taip pat gilinosi į muzikos prodiusavimą, prisidėjo prie įvairių atlikėjų įrašų kūrimo ir bendradarbiavo su tokiomis grupėmis kaip „The Masters Apprentices“.
Vienas ryškiausių jo, kaip prodiuserio, darbų buvo 1969 metais sukurtas Russello Morriso dainos „The Real Thing“ įrašas. Iš pradžių Johnny Youngo parašyta akustinė baladė, vadovaujant M. Meldrumui, virto šešių minučių trukmės įspūdingu muzikiniu kūriniu, kupinu įvairių garso efektų.
Daina tapo pirmojoje vietoje atsidūrusiu hitu Australijoje ir iki šiol plačiai laikoma vienu svarbiausių įvykių šalies muzikos prodiusavimo istorijoje.
Molly Meldrumo veikla paliko ryškų pėdsaką Australijos muzikos istorijoje. Nuo pirmųjų žingsnių žurnalistikoje iki pokalbių su pasaulinio garso žvaigždėmis, nuo televizijos ekranų iki įtakingų muzikos įrašų kūrimo – jis buvo žmogus, padėjęs formuoti ištisą Australijos popmuzikos epochą.