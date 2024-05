J. Barbata mirė gegužės 8 d. Adoje, Oklahomoje, kur gyveno, skelbia portalas „Mirror“.

Oficiali garsaus muzikanto mirties priežastis kol kas neatskleista.

Pasklidus žiniai apie jo mirtį, oficialus „Jefferson Starship“ puslapis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo širdį veriančiu būgnininko pagerbimu.

„Su liūdesiu sužinojome, kad mirė didysis Johnas Barbata, originalus „Jefferson Starship“ būgnininkas. Mūsų mintys su jo šeima, draugais ir gerbėjais. Roko ramybėje, Johnny!“ – rašoma žinutėje.

Dirbo su garsiomis grupėmis

Žinomas dėl savo išskirtinio talento, Johnas paliko pėdsaką muzikos pasaulyje grodamas su tokiomis grupėmis kaip „The Turtles“, „Crosby, Stills, Nash & Young“, „Jefferson Airplane“ ir „Jefferson Starship“.

REKLAMA

REKLAMA

J. Barbata išgarsėjo dėl savo neįtikėtino muzikinio talento šeštajame dešimtmetyje, kai jam pavyko gauti vietą garsiojoje roko grupėje „Turtles“, su kuria jis grojo trejus metus.

REKLAMA

Per daugelį metų J. Barbata grojo būgnais prie kai kurių didžiausių grupės hitų, tarp jų – populiariausių dainų „She'd Rather Be With Me“, „You Showed Me“, „Elenore“ ir daugelio kitų.

Septintajame dešimtmetyje jis prisijungė prie grupės „Crosby, Stills, Nash & Young“, kur grojo būgnais 1971 m. pasirodžiusiame albume „4 Way Street“ ir hitu tapusiame single „Ohio“.

1972 m. jis prisijungė prie garsios roko grupės „Jefferson Airplane“, kuri pradėjo leisti paskutinį albumą ir surengė koncertinį turą.

REKLAMA

REKLAMA

Po to grupė atsiskyrė ir persivadino „Jefferson Starship“, o 1974 m. išleido pirmąjį albumą.

1978 m. J. Barbatos muzikinė karjera nutrūko po to, kai jis pateko į automobilio avariją, kurios metu jam buvo sulaužytas kaklas, žandikaulis ir ranka, todėl jis buvo priverstas pasitraukti iš „Jefferson Starship“.

Palikęs grupę, J. Barbata atidarė įrašų studiją Kalifornijoje, kur dirbo visą likusį gyvenimą.