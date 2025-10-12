Milisandra Radzevičienė atvirai apie 20 metų trunkančią santuoką: „Nesąmonė, kai žmonės sako, kad nesipyksta“

Naujienų portalui tv3.lt Milisandra Kvaraciejūtė-Radzevičienė atskleidė, dėl ko jų namuose kyla nesutarimų bei vyrą Algirdą.
Nėra namų be dūmų
Pradėdama pokalbį apie tai, koks Algirdas yra nulipęs nuo scenos, moteris neslėpė, kad namuose jiems neretai norisi ramybės.
„Abu esame ugninio būdo. Žinoma, namuose būname kitokie. Po visų koncertų, pasirodymų, renginių ar net svečių apsilankymų pasiskirstome į savo erdves ir norime tiesiog pabūti vieni. Vis dėlto ir namuose nestokojame linksmybių bei gero humoro jausmo – esame tokie pat kaip visi žmonės. Kartais tiesiog norisi ramybės, ramaus pokalbio prie arbatos puodelio“, – šyptelėjo ji.
Atlikėja šyptelėjo, kad jiedu vienas kitą papildo, tačiau ir Radzevičių namuose būna dūmų: „Esame kartu jau beveik 20 metų. Per tą laiką visko buvo, bet ir gerai, kad buvo. Jei nebūtų, tuomet būtų blogai. Nesąmonė, kai žmonės sako, kad niekada nesipyksta – tada, manau, kažkas negerai. Pas mus visko pasitaiko. Tas židinys privalo rusenti, liepsnoti... Tik tada yra tikra meilė, tikri santykiai, tikrumas, nuoširdumas ir pagarba.“
Pasiteiravus, kodėl iškyla nesutarimų, Milisandra neslėpė:
„Dėl menkniekių, buitiniai reikalai. Mes esame gana pedantai, bet namuose turime savo pareigas. Tad puikiai viską namuose pasiskirstome ir tai visai gerai sekasi. “
Grupės „Patrulis“ gerbėjai Algirdą įpratę matyti geros nuotaikos, su plačia šypsena veide, tačiau koks jis namuose?
„Algis – labai šeimyniškas žmogus: gamina valgį, padeda tvarkytis namuose. Jam neturiu jokių priekaištų. Jo dažniau būna reikalai su dokumentais, o mano – su namų ruoša: tvarkymu, skalbimu, lyginimu ir panašiai. Bet Algis su viskuo puikiai susitvarko.
Dabar gyvename tarp dviejų miestų – jau dvejus metus Klaipėdoje, nors aš vis dar turiu darbų Vilniuje. Tad tenka šiek tiek pavažinėti, o Algis tuo metu puikiai tvarkosi. Sūnui jau 17 metų, bet atrodo vyresnis. Jis taip pat labai padeda namuose“, – džiaugėsi pašnekovė.
Tarp muzikantų užaugęs Radzevičių sūnus Rokas taip pat gyvenimą sieja su muzika: „Jis, dar būdamas vos dviejų savaičių, jau buvo užkulisiuose. Pirmą kartą į sceną išėjo būdamas dvejų su puse metų.
Nuo mažens važinėdavo su tėčiu į koncertus ir lipdavo į sceną. Mano vyro tėveliai buvo garsūs muzikantai, tad tas muzikalumo genas tikrai jaučiasi. Mano senelis buvo giedorius, tikras Dzūkijos valdovas – be jo neapsieidavo nė viena šventė.“
