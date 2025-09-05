Iš gimtadienį švenčiančio Algirdo Radzevičiaus – žinia

„Per gimtadienį kaip niekad aiškiai supranti, kad vaikystė vis labiau tolsta, bet muzika, su kuria augai ir kuri skambėjo dar tėvų baliuose, tampa ypač artima“, – sako A. Radzevičius.
Pristato naujieną
Viena tokių brangių dainų – šviesaus atminimo S. Povilaičio hitas „Gera buvo, Čipolinai“ (muzika – Stanislovo Čiapo, žodžiai – Petro Gaulės), rašoma pranešime spaudai.
„Džiaugiuosi, kad turėjome asmeninį ryšį su maestro. Nemažai laiko praleista nuoširdžiai besikalbant ant sofutės Šventojoje tarp koncertų, o ir Palangoje. Žinoma, visi į jį lygiavosi, man taip pat Stasys buvo autoritetas. Visiems laikams išliks atminty tie asmeniniai pokalbiai, tiek gyvenimiški, tiek su muzika susiję patarimai, – sako Algirdas. – Tebūnie ši daina – linkėjimai jam, žiūrinčiam į mus iš debesų.
Mes jį visada prisimename, Stasio dainos – gyvos, visi šlageriai iki šiol – populiarūs, nes jo repertuare nebuvo atsitiktinių dainų ir mes – ne pirmi ir ne paskutiniai, kurie S. Povilaičio dainas dainuoja. Bet „Čipoliną“ ypač norėjosi atlikti, jis labai prilipo. Pasiūliau kolegai Juozui Butnoriui – jis iškart sutiko, Marius Matulevičius sukūrė naują aranžuotę. Patikėjome šį darbą jam, nes anksčiau Marius labai sėkmingai aranžavo S. Povilaičio „Vyšnių sodus“ – be tos dainos dabar nebeįsivaizduojami mūsų pasirodymai.
Beje, koncertuose jau atliekame ir „Čipoliną“ – publika tiesiog klykia, rėkia „Pakartot!“ – iš karto, ir ne po vieną kartą.“
„Patruliui“ patinka senų lietuviškų hitų atgaivinimas ir sugrąžinimas į sales ar aikštes. „Tegul skamba tai, kam jaučiame sentimentus“, – sako A. Radzevičius, šiandien su J. Butnoriumi pristatantis naująją „Čipolino“ versiją ir režisieriaus Edvino Frukto jai sukurtą vaizdo klipą.
„Klipe norėjosi išsaugoti vaikystės akimirkas, perduoti tą nerūpestingo lakstymo po laukus basomis, žaidimo jausmą. Todėl Juozas filmavosi su savo dukra Agota, jie dviese smagiai kvailiojo saulėgrąžų lauke. O mano scenos buvo nufilmuotos mūsų protėvių sodyboje ir kartu įsiamžino brolio Vytauto dukrytė Aurėja Ona.
Mano dukterėčia – nuostabi aktorė, fantastiškai atlaikė filmavimą, nezvimbtelėjo nei karto. Na, man lengva ją laikyti ant rankų – abu su broliu jau esame vienodai nuplikę, panašūs, tai ji į mane reaguoja su šypsena, kaip į tėtį“, – juokiasi Algirdas.
Drauge su dukterėčia jis filmavosi Kvietinių kaime, Klaipėdos rajone. „Ten užaugo ir mano mama, ir pats praleidau vaikystės vasaras. Su gimine palaikome pačius gražiausius santykius. O giminė – ne tik bendraujanti, bet ir gyvybinga, galinga – beveik 100 žmonių susirenkame.
Turime savas tradicijas, o prieš kelis mėnesius, vienos radijo stoties iniciatyva, tame kaime įvyko dar vienas simboliškas momentas: su sūnumi Roku pasodinome ten savo šeimos ąžuoliuką. Besodindamas jį aš jau aiškiai žinojau, kad turime įrašyti „Čipoliną“ ir čia nufilmuoti klipo epizodus“, – dalijasi „Patrulis“.
Klaipėdiečiai jau netrukus galės išgirsti šį kūrinį gyvai: spalio 25 d. „Renginių kombinate“ „Patruliai“ su grupe driokstelės koncertą, kuriame skambės jų sėkmingo jubiliiejinio turo programa. „O lapkričio 27 d. su grupe atvyksime į Vilniaus salę „Vakaris“. Bet visai tai – vėliau, o dabar reikia pailsėti po rimto vasaros maratono.
Tiek koncertų sugrota, kad norisi jau tik ramiai pasidžiaugti vasara, kuri atėjo rudenį ir dabar aš su savo geriausiu draugu dviračiu galiu nulėkti į Nidą, Juodkrantę ir prasipūsti galvą“, – kalba gimtadienį švenčiantis A. Radzevičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!