Lietuvos įžymybių trenerė atskleidė, kokie jie iš tikrųjų: kiti galvoja neteisingai

Naujienų portalui tv3.lt Laura Panavė prakalbo apie darbą su žinomais žmonėmis bei pasidalijo vertingais patarimais.

Pasakė, kaip atsikratyti nereikalingo svorio

Laura sveika gyvensena pradėjo domėtis 19-os: „Nuo 23 metų dirbau kaip sertifikuota mitybos konsultantė ir moterų sporto trenerė, žinias gilinau įvairiose seminaruose ir mokymuose. Vėliau supratau, kad noriu giliau įleisti šaknis ir augti, tad baigiau dietetiką ir įgijau bakalauro laipsnį. Šiuo keliu paskatino eiti mano vyras, mes nuo 19-os ir esame kartu. Jis buvo ir sportininkas, ir sveikuolis, tad man nebuvo kito pasirinkimo. Esu jam už tai nepaprastai dėkinga.“

Pasiteiravus, dėl kokių priežasčių į ją kreipiasi klientai, Laura atskleidė: „Turbūt nenustebinsiu – netenkinantis svoris, valios neturėjimas, nemokėjimas susidėlioti mitybos, trūkumas žinių, sveikatos problemos, kurios priverčia atsižvelgti į tai, ką valgai.“

Artėjant vasaros sezonui, dauguma moterų pradeda daugiau dėmesio skirti savo išvaizdai bei siekia kuo greičiau pasiekti norimus rezultatus, neretai pradeda laikytis ir alinančių dietų.

„Dieta gali būti taikoma tik esant ligai, po ligos ar operacijos, kai tiksliai reikia laikytis tam tikro režimo, kalorijų skaičiaus, produktų sąrašo. Sveikas žmogus jokiu būdu neturi laikytis dietos, save alinti, eliminuoti produktus ar valgyti ne pakankamai.

Subalansuota sveikatai palanki mityba ne tik reguliuoja mūsų hormonus, vitaminų balansą, nekelia uždegimų ir žinoma optimizuoja svorį. Rutina ir disciplina mityboje – stebuklų nėra. Norint rezultato, tuomet reikia režimo, na ir suvokimo, kad ne per naktį atsirado, todėl ne per dieną ir išnyks. Žmonės, ypač moterys svorio metime nusibrėžia per didelius tikslus – mažo laiko santykiu ir palūžta. Realus tikslas – per realų laiką ir subalansuota mityba bei meilė sau, sąmojingumas, kodėl tai darai – raktas į sėkmę ir sveikatą“, – patarimais dalijasi pašnekovė.

Norint atsikratyti nereikalingo svorio, būtina iš mitybos išbraukti ir tam tikrus produktus: „Visais atvejais labai rekomenduoju atsisakyti pusfabrikačių ir perdirbto maisto šaldytuvų ir lentynų, gazuotų gėrimų, labai saikingai ir ribotai vartoti alkoholį, padažus rinktis natūralius. Angliavandenius rinktis tik pirmoje dienos pusėje, sudėtinius ar ir praturtintus skaidulomis. Cukrus, čia ne tik kaba apie svorį, tai nieko gero neduoda sveikatai, jaunystei, hormonų balansui. Nesakau visai atsisakyti, bet riboti, tokiu būdų net ir didelė priklausomybė sumažės. Drastiški pakitimai dažna klaida, nes priklausomybės didelės, o valios mažai, tad žingsnis po žingsnio.“

Asmeninė sporto trenerė bei dietistė įsitikinus, kad alinančios dietos – blogis.

„Vienareikšmiškai – savęs žalojimas su gausybe sveikatos sutrikimų ateityje ir šalutiniais poveikiais. Suprantu moteris, mes visko norime „jau vakar“, tačiau ilgametė patirtis, žinios rodo, jog tik nuoseklus ėjimas link tikslo – viso ko raktas. Dieta, badas, grikiai su kefyrų, kokteiliai – laikinas rezultatas, per nemažas kančias, o kas po to? Viska sugrįžta, pavargstame, susiduriame su apsivalgymo epizodais, manome, kad tai ne mums. Viskas mums, tereikia su savimi pasikalbėti, save mylėti dabar, o ne po – 5. Tu esi sau vieninteliai šio gyvenimo namai, rūpinkis savimi ir tai daryk teisingai“, – tikino L. Panavė.

Pašnekovė atskleidė, kad reikia laikytis svarbios taisyklės, jeigu nori atsikratyti nereikalingo svorio: „Pagrindinis svorio kritimo principas: suvartoti mažiau energijos nei organizmas sunaudoja. Tyrimai rodo, kad vien tik mitybos korekcijos gali lemti reikšmingą svorio sumažėjimą – net iki 5–10 % kūno svorio per kelis mėnesius. Bet yra bet...

Vien tik su mityba mažinant svorį, ypač esant didesniam kalorijų deficitui, netenkama ne tik riebalų, bet ir raumenų. Raumenų praradimas mažina bazinę medžiagų apykaitą ir gali lemti „yo-yo“ efektą. Vis tik jeigu žmogus renkasi tik mitybą ir žino, jog reikės tam tikro deficito, mityba turi ir privalo būti pilnavertė.“

Darbas su žinomais žmonėmis

Laura dirba kartu ir su puikiai žinomu pramogų pasaulyje Algirdu Radzevičiumi bei Ovidijumi Petrausku.

„Jie ne tik mūsų klientai, bet ir nuostabūs žmonės, mūsų draugai. Tikrai ne mažai turime labiau žinomų Lietuvoje žmonių, džiaugiamės pasitikėjimu, tik su dalimi dirbame „tyloje“, gerbiame privatumą. Ar žinomo, ar nežinomo žmogaus pageidavimai, norai bei lūkesčiai nesiskiria, visi norime jaustis gerai, būtų energingi, susireguliuoti ar palaikyti svorį, įgauti daugiau ištvermės. Kalbant apie scenos žmones, jiems aktualu itin gera savijauta, ištvermė, energija, nuotaika – ties tuo ir dirbame. Turime rezultatus ir labai džiaugiamės“, – atskleidė ji.

Asmeninei sporto trenerei svarbu, kad klientas būtų patenkintas jos darbu ir pasiektu rezultatu: „Ovidijus ir Algirdas labai užimti žmonės: koncertai, filmavimai, fotosesijos, žiniasklaida, turai, pas juos laiko tikrai labai mažai, tačiau susidedame planus į priekį, laikomės jų ir stengiamės, kas savaitę susitikti, o savaitės eigoje susirašome.

Mūsų tikslas, jog kiekvienas klientas galėtų pagal savo turimą laiką ir galimybes pasiekti ar palaikyti rezultatą.“

Pasiteiravus, ar nėra sudėtinga dirbti su pramogų pasaulyje puikiai žinomais žmonėmis, Laura šyptelėjo: „Arba mums pasisekė, arba mūsų žvaigždės labai nuostabūs žmonės. Jeigu nepažinočiau jų, niekaip neišskirčiau, kad jie „kitokie“ .

Puikūs žmonės, nuoširdūs, atviri, visada su nuotaika, su entuziazmu. Sporto metu ne tik gerai paprakaituojame bet aidi ir juokas, dainos, pokalbiai pertraukų metu. Viską sieja abipusis pasitikėjimas ir draugystė.“