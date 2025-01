„Patruliai“ šį garsų Lietuvos atlikėją vadina savo grupės krikštatėviu: ar atspėsite, kas jis?

„Skaičius 20 mums lipa ant kulnų jau kurį laiką: susėdę paskaičiavome, kad gruodžio mėnesį surengėme lygiai 20 koncertų“, – pasakoja Algirdas Radzevičius.

„Viską karūnavo nepamirštama Naujųjų metų naktis Kauno „Oazėje“ – ten visiškai išsitaškėme su „Grupe 2“ ir pilnutėle sale fantastinių žmonių. Tai buvo vienas geriausių metų koncertų. Energetika – tiesiog stebuklinga“, – priduria Juozas Butnorius.

Atlikėjai sako, kad net fiziškai jaučia laimingus žmones. „Turbūt esame pabučiuoti scenos angelų, kad mūsų publika – nuostabi nuo pirmų koncerto minučių. Bet tai yra šimtą kartų pasitvirtinusi visatos taisyklė: kaip pats būsi nusiteikęs – tokia ir tavo šventė bus. Kai kas nors paklausia, koks yra geriausios šventės receptas, sakau: reikia vienintelio ingrediento – tavęs.

Tik svarbu, kad nebūtum piktas, surūgęs ar perdegęs, – kalba Algelis. – Jeigu sėdėsi sukryžiavęs rankas ir lauksi, kol kažkas kitas tave pralinksmins, tai gali ir neįvykti. Bet jei nusiteiksi gerai praleisti laiką, leisi sau atsipalaiduoti ir mėgausies akimirka – šventė tikrai įvyks.“

Apie tai ir naujausia „Patrulių“ daina „Susikūriau šventę sau“, kurią parašė „Žemaitukų“ narys Linas Vaitkevičius, o režisierius Edvinas Frutkas sukūrė nuotaikingą vaizdo klipą:

„Šį kartą nusprendėme, kad norime juodai balto klipo, nes užtenka, kad emocijos šaudo visų spalvų fejerverkais“, – šypsosi Juozas.

„Mūsų širdyse dabar sproginėja „popcornai“, – esame užsidegę sukurti tokius jubiliejinio turo koncertus, kuriuos žmonės dar ilgai prisimintų“, – dalijasi A. Radzevičius.

Kas neišvengiamai turėtų būti ant jų grupės jubiliejaus stalo? „Patruliai“ prisimena animacinį herojų Karlsoną ir jo tortų aritmetiką. „Pagal jį, geriausia 20-metį būtų atšvęsti su 20-ia tortų ir viena žvakute. Todėl galvojame aplankyti Žvagulių šeimos šakočių cechą“, – juokiasi duetas. Beje, Žilvinas Žvagulis pakviestas pirmuoju svečiu į grupės areninį koncertą Panevėžyje.

„Žilva – „Patrulių“ krikštatėvis. Net nekilo klausimų, kas turėtų savo hitais pasveikinti mus scenoje per patį pirmą jubiliejinio turo koncertą, – kalba A. Radzevičius. – Taip pat džiugu, kad mūsų areninius koncertus ves mylimas bičiulis Justinas Jankevičius.

Neabejoju, kad jis nepraleis progos mus pačirškinti, bet kokios šventės be humoro? Juokas gydo ir neleidžia senti. Gal todėl mes su Juozu vis dar tokie jauni, nes nebijome kvailioti. Tiesa, po to, kai pastarąjį kartą pakvailiojome su Justinu krepšinio aikštelėje, man teko gultis ant opercinio stalo. Bet nieko – kelio raiščiai jau surišti ir mes toliau šokame per koncertus kaip pašėlę. Nes, kaip sakė klasikas, gyvenam kartą, o ne du.“

Su jubiliejiniu turu „20 metų – pasileidžiam plaukus!“ grupė „Patruliai“ aplankys 10 miestų, ypač trankiai švęs su 3 arenomis: sausio 18 d. koncertuos Panevėžio arenoje, kovo 8 d. – Šiaulių arenoje, kovo 29 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Bilietus platina bilietai.lt