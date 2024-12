Festivalyje „Kaunas Jazz 2025“ spindės grupės „Snarky Puppy“ žvaigždžių duetas

Svarbiausia ir aktualiausia šių dienų pasaulio džiazo grupe vadinamos „Snarky Puppy“ koncerto atgarsiai dar neišsitrynė iš melomanų atminties, o festivalis prieš pat Kalėdas deda jiems po eglute dar vieną dovaną – skelbiama, kad 2025-aisiais į Kauną atvyks du esminiai šios grupės nariai, rašoma pranešime spaudai.

Nacionaliniame Kauno dramos teatre balandžio 26-ąją žengs „Snarky Puppy“ lyderis, amerikiečių bosistas Michaelas League ir vienas grupės įkūrėjų, žymus britų pianistas Billas Laurance‘as (2024-aisiais su „Snarky Puppy“ Lietuvoje nesilankęs).

Įstabus duetas pristatys lapkritį išleistą naują albumą „Keeping Company“, kuriame tęsia įspūdingą, jau du dešimtmečius trunkančią muzikinę draugystę.

Bilietus į visus „Kaunas Jazz“ koncertus platina BILIETAI.LT.

Billas Laurance‘as ir Michaelas League – klipas „You“:

Pavasarį „Žalgirio“ arenoje koncertavusios grupės „Snarky Puppy“ melomanams pristatyti jau seniai nebereikia.

Prieš 20 metų kompozitoriaus, prodiuserio, instrumentininko Michaelo League įkurta grupė yra vienas ryškiausių šių dienų vardų džiazo pasaulyje.

Nuolat besikeičiančios sudėties kolektyvas vadinamas naujųjų laikų Amerikos muzikos fenomenu ir nuo pat pradžių garsėjo kaip gaivios muzikinės laisvės propaguotojai.

Kiekvienas šios grupės įrašas – kitoks, o pagrindinis principas, kurio laikosi muzikantai – jokiu būdu nesikartoti.

Dar 2014-aisiais grupė pelnė savo pirmąją „Grammy“ statulėlę (už geriausią ritmenbliuzo atlikimą), o šiandien jų jau turi penkias. Mat net keturi grupės albumai buvo pripažinti metų geriausiais šiuolaikinės instrumentinės muzikos kategorijoje.

Naujausią pergalę „Grammy“ dalybose grupė nuskynė 2023-aisiais, kai apdovanojimu buvo įvertintas jos albumas „Empire Central“.

Beje, vasarį vyksiančioje „Grammy“ ceremonijoje Michaelas League gali laimėti šeštąją savo karjeros statulėlę – šįkart už geriausią instrumentinę ar „a capella“ aranžuotę.

Prieš pat pasirodymą Kaune 41-ąjį gimtadienį švęsiantis Michaelas League grupę „Snarky Puppy“ subūrė pirmaisiais studijų koledže metais, yra grupės kompozicijų autorius ir prodiuseris.

Muzikanto talentas buvo pastebėtas akimirksniu – greta „Snarky Puppy“ veiklos, jis grojo su daugybe žymiausių pasaulio muzikantų, atliekančių įvairių žanrų muziką. Sąrašas išties įspūdingas – nuo roko legendų, tokių kaip Joe Walshas iš grupės „Eagles“, iki soulo žvaigždės Erykah Badu, „Kaunas Jazz“ viešėjusios dainininkės Lauros Mvulos ir begalės džiazo garsenybių (Esperanza Spalding, Joshua Redmanas ir kt.).

Vienas talentingiausių ir aktyviausių šių dienų džiazo muzikantų yra prodiusavęs ir daugiau nei keturiasdešimt kitų atlikėjų albumų, yra grupės „Bokante“ lyderis, prieš šešerius metus buvo legendinio amerikiečių dainininko Davido Crosby muzikinės grupės vadovas.

Dar prieš atsirandant „Snarky Puppy“, Michaelas League koncertavo Jungtinėje Karalystėje, kur susipažino su pianistu Billu Laurance‘u, susibičiuliavo ir iškart pakvietė prisijungti prie kuriamos grupės.

Džiazą, elektroninę, akademinę muziką kuriantis ir atliekantis Billas Laurance‘as yra puikiai žinomas ir dėl savo veiklos už „Snarky Puppy“ ribų.

Jis yra įrašęs dešimtis albumų kaip lyderis ar bendrų projektų dalyvis, dirbęs su grupėmis ir orkestrais, sukūręs muzikos filmams, bendradarbiavęs su Laura Mvula, Jacobu Collier ir kitomis ryškiomis žvaigždėmis.

Muzikanto kūryboje atsispindi įvairios temos – nuo mokslinės fantastikos iki klimato kaitos ir politikos aktualijų.

Jau po pirmojo solinio albumo „Flint“, kurį Billas Laurance‘as išleido 2014-aisiais, britų leidinys „The Guardian“ jį pavadino „džiazo maestro“.

Garsusis JAV dainininkas Davidas Crosby, su kuriuo Billas bendradarbiavo kelerius metus, 2018-aisiais duotame interviu jį pavadino „vienu geriausių pianistų, kokius yra tekę matyti“.

2020-aisiais Michaelas League ir Billas Laurance’as pradėjo kurti muziką kaip duetas ir jau išleido du albumus.

2023-ųjų pradžioje pasirodė daug pozityvaus kritikų dėmesio sulaukęs diskas „Where You Wish You Were“, o 2024-ųjų rudenį – naujausias darbas „Keeping Company“.

Billas Laurance‘as ir Michaelas League – klipas „How Does It Feel“:

Scenoje šie muzikantai kuria turtingą muzikinę atmosferą ir mėgaujasi kūrybine laisve, nevaržoma jokių stereotipų.

Tai atvira, tyrinėjimų ir nuotykių kupina muzika, kurioje netrūksta spontaniškumo, intuicijos, kartais – ir humoro.

Michaelas League šiame duete groja ne tik bosine gitara, bet ir Artimųjų Rytų styginiu instrumentu ūdu, kuris muzikai prideda egzotiško atspalvio.

„Tai – tarsi mūsų bičiulystės nuotrauka. Esame tiesiog geri draugai – ir tą draugystę švenčiame šiuo albumu. Tuo pačiu norime išbandyti dalykus, kurių anksčiau netyrinėjome, pavyzdžiui, naujame albume juntamos ir užuominos į soulo muziką. Beje, mūsų albumas įrašytas visiškai gyvai, be jokių triukų ar dublių“, - sako Billas Laurance‘as.

Billas Laurance‘as ir Michaelas League – kūrinys „Sant Esteve“:

Dviejų virtuozų koncertas – jau ne pirma dovana, kurią „Kaunas Jazz“ 2025-aisiais kvies išpakuoti muzikos mylėtojus.

Kaip jau skelbta anksčiau, balandžio 25 d. Nacionalinio Kauno dramos teatro scenoje pasirodys garsaus JAV saksofonininko Jameso Carterio trio. Ši džiazo žvaigždė į „Kaunas Jazz“ sceną sugrįš po 21 metų pertraukos.

Daugiau festivalio atlikėjų bus paskelbta artimiausiu metu. Visas naujienas apie „Kaunas Jazz“ galima rasti festivalio interneto svetainėje www.kaunasjazz.lt