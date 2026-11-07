Lietuvoje gyvenantis anglas atvirai išklojo, kur gyventi geriau: „Galiu drąsiai pasakyti...“

Naujienų portalui tv3.lt jis papasakojo, kokiomis aplinkybėmis atsidūrė Lietuvoje, palygino kainas ir gyvenimo kokybę čia su situacija Anglijoje bei atskleidė, ką mano apie dažnai šaltais vadinamus lietuvius.
Iš pradžių gyventi Lietuvoje nenorėjo
Pasakodamas apie savo gyvenimą gimtojoje šalyje, verslininkas teigė ten susipažinęs su savo sūnaus mama lietuve – būtent todėl ir atvyko į Lietuvą.
„Prieš persikeldamas į Lietuvą buvau verslo savininkas, juo esu ir iki šiol. Turiu kūrybinę agentūrą, užsiimame rinkodara, kuriame ir administruojame interneto svetaines klientams.
Anglijoje gyvenau daugiabutyje Liverpulio centre, nors pats nesu kilęs iš Liverpulio. Ten praleidau trejus metus ir būtent ten susipažinau su savo sūnaus Leo mama, kuri yra lietuvė. Vėliau kilo mintis persikelti į Lietuvą, kad ji galėtų būti arčiau savo šeimos“, – dalijosi anglas.
Jis neslėpė, kad kilus kalboms apie gyvenimą Lietuvoje jį užvaldė baimė, kilusi iš nežinomybės. Corey sakė, kad apie Lietuvą buvo susidaręs visiškai klaidingą nuomonę.
„Tuo metu man buvo gana baisu, nes apie Lietuvą praktiškai nieko nebuvau girdėjęs. Įsivaizdavau, kad atvyksiu į vietą, kuri bus panaši į Černobylį – viskas sena, nieko modernaus. Maniau, kad mano verslui Lietuvoje nesiseks ir kad čia neturėsiu jokių galimybių. Buvau labai nusiteikęs prieš persikėlimą.
Tačiau kai atvykau į Lietuvą, buvau sužavėtas. Nuo pat pirmos dienos pamačiau, kad viskas modernu, nauja, gražu. Man tai buvo tarsi gaivaus oro gurkšnis.
Į Lietuvą pirmą kartą keliavau vienas – iš Anglijos atvykau autobusu. Galbūt dėl to pirmasis įspūdis buvo dar stipresnis. Važiavau 56 valandas, o po tokios ilgos kelionės staiga atsidūriau visiškai naujoje vietoje“, – pasakojo vyras.
Lietuvių bendravimas pradžioje pasirodė keistas
Anot jo, Kaunas, kuriame dabar ir kuria savo gyvenimą, jį nustebino žalumos gausa.
„Mano įsivaizdavimas apie miestą yra gana metropolitiškas – dangoraižiai, dideli pastatai ir panašiai. Pavyzdžiui, Mančesteryje ar Liverpulyje esi apsuptas didelių pastatų.
Kai atvykau į Kauną, mane nustebino, kiek daug čia gamtos. Aplinkui miškai, upės. Man tai pasirodė tiesiog labai gražu“, – šyptelėjo Corey.
Tiesa, buvo ir dalykų, kurie užsieniečiui atrodė keistoki. Vienas jų – žmonių bendravimas, kuris skyrėsi nuo to, prie ko pašnekovas buvo pripratęs Anglijoje.
„Iš pradžių man keistas pasirodė žmonių bendravimas. Pavyzdžiui, jeigu Anglijoje eini pasivaikščioti gamtoje, beveik kiekvienas sutiktas žmogus pasisveikins. Lietuvoje taip nėra – žmonės atrodo šiek tiek šaltesni.
Tą patį pastebėjau ir parduotuvėse. Anglijoje žmonės dažnai šypsosi, maloniai sveikinasi, nors tos šypsenos kartais ir nėra nuoširdžios. Lietuvoje to gerokai mažiau. Tai buvo vienas iš dalykų, kuriuos iškart pastebėjau“, – dėstė britas.
Tačiau mūsų šalyje praleidus beveik dvejus metus vyras visgi susirado draugų lietuvių, kurie jį nustebino savo tikrumu ir dosnumu.
„Lietuvoje susiradau keletą gerų, tikrai labai gerų draugų. Galiu drąsiai pasakyti, kad jie yra tikri draugai. Jie tau pasakys viską taip, kaip yra, bus visiškai atviri ir nuoširdūs. O Anglijoje kai kurie žmonės į akis gali būti šiek tiek veidmainiški.
Pavyzdžiui, per mano gimtadienį draugas, kurį pažinojau vos du ar tris mėnesius, jau atnešė man dovaną. Jungtinėje Karalystėje toks elgesys nėra įprastas“, – pastebėjo pašnekovas.
Cepelinai – mėgstamiausias brito patiekalas
Dar vienas dalykas, kurį pamėgti jam prireikė laiko – lietuviškas maistas. Tiesa, dabar Corey sakė tiesiog dievinantis lietuviškus patiekalus.
„Šaltibarščiai man buvo tikras šokas. Net nežinojau, kad toks patiekalas egzistuoja, niekada nebuvau matęs nieko panašaus.
Pirmaisiais metais Lietuvoje jų nemėgau, tačiau ilgainiui mano skonis pasikeitė ir dabar šaltibarščiai man iš tiesų patinka. Tiesa, tik nedidelėmis porcijomis – daug jų suvalgyti negaliu.
O cepelinai dabar yra mano mėgstamiausias patiekalas. Anksčiau mėgstamiausi buvo spagečiai bolognese, tačiau cepelinai yra neįtikėtini, ypač su grietine ir spirgučiais. Tiesiog nuostabu“, – negailėjo gražių žodžių anglas.
Atvirai išklojo, kur gyventi geriau
Socialinių tinklų kūrėjas pasakojo, kad būtent maisto kainos vos persikrausčius į Lietuvą atrodė itin patraukos. Nepaisant to, dabar, jo teigimu, didelio skirtumo kainose tarp šalių nebėra.
„Iš pradžių maniau, kad Lietuvoje viskas yra gerokai pigiau, ypač maisto produktai. Tačiau dabar sakyčiau, kad savaitės maisto krepšelio kaina Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje yra labai panaši“, – sakė Corey.
Tačiau jis išskyrė, kad būsto nuomos kainomis bei kokybe pirmauja Lietuva.
„Galiu drąsiai pasakyti, kad Lietuvoje gyvenimo kokybė yra dešimt kartų geresnė, ypač kalbant apie būstą. Lietuvoje daug lengviau išsinuomoti gerą butą. Jungtinėje Karalystėje gali būti labai sunku, jeigu neturi geros kredito istorijos.
Be to, butų būklė čia neįtikėtinai gera. Jungtinėje Karalystėje gali tekti gyventi net ir su pelėsiu“, – dalijosi verslininkas.
Pašnekovas taip pat nepamiršo paminėti ir kito kertinio aspekto – saugumo. Jo teigimu, čia Lietuva tikrai vėl pralenkia Angliją.
„Lietuva saugumo klausimu taip pat pirmauja – be abejonės. Čia gali jaustis saugiai net vienas eidamas per miesto centrą trečią valandą nakties. Manau, tai ypač svarbu ir moterims.
Deja, Anglijoje to nėra – ten tikrai nesijausčiau taip saugiai, kaip Lietuvoje“, – pabrėžė vyras.
Didžiausias išbandymas
Nors dabar jis gali džiaugtis anksčiau minėta itin gera gyvenimo kokybe bei saugumu, pasak Corey, vienu didžiausių išbandymų jam tapo lietuvių kalba.
„Sunkiausia yra kalba. Man tai galbūt nėra tokia didelė problema, nes dirbu savarankiškai, tačiau kitiems užsieniečiams tai gali būti gerokai sudėtingiau.
Vis dėlto bendraujant su sūnaus mamos šeima ar norint dar labiau plėsti verslą man reikės išmokti lietuvių kalbą. Tikrai stengiuosi tai padaryti, tačiau anglakalbiui lietuvių kalba yra labai sunki, sunku ištarti kai kuriuos garsus.
Be to, mano sūnus dabar lanko darželį ir jau pradeda mokytis lietuviškų žodžių. Nenoriu, kad ateitų toks laikas, kai negalėčiau susikalbėti net su savo sūnumi.
Esu lankęs kursus internetinėse mokymosi platformose, mokausi ir savarankiškai. Tai tikrai nemenkas iššūkis, tačiau tikiu, kad išmoksiu“, – kalbėjo Corey.
Štai ką veikia Lietuvoje
Be lietuvių kalbos mokymosi anglas ir toliau kuria verslą Lietuvoje, kuris vystosi itin sėkmingai. Visa tai – sunkaus darbo dėka.
„Pastaruosius dvejus metus labai daug dirbau: kūriau vaizdo įrašus, plėčiau savo kūrybinę agentūrą, ieškojau klientų, kuriems kuriame interneto svetaines. Be to, sukūriau nuolaidų kortelę, kuri padeda tiek vietiniams, tiek užsieniečiams gauti nuolaidų einant pavalgyti su draugais ar šeima.
Taigi Lietuvoje iš esmės susikūriau gyvenimą, kurio dabar negalėčiau tiesiog atsisakyti. Be to, čia gyvena ir mano sūnus“, – pasakojo vyras.
Atvykęs į mūsų šalį užsienietis taip pat ėmėsi naujos veiklos – turinio kūrimo sau. Corey sakė, kad atgarsis jį maloniai nustebino – daug lietuvių labai palaikė jo turinį bei pamatė savo gimtinę naujomis akimis.
„Anksčiau niekada to nebuvau daręs – pats niekada nebuvau stojęs prieš kamerą. Tačiau turėjau kūrybinę agentūrą, todėl buvau įpratęs prieš kamerą statyti savo klientus ir kurti jiems turinį, kuris sulauktų daug dėmesio.
Kai persikėliau į naują šalį, kurioje niekas nežinojo, kas aš toks, supratau, kad turėsiu pats susirasti klientų. Tuomet pagalvojau: kodėl gi nepabandžius dokumentuoti savo persikėlimo į Lietuvą?
Pradėjau kasdien kurti turinį apie dalykus, kuriuos čia atrandu, kultūrinius skirtumus, kainų skirtumus ir kitus dalykus. Žmonėms tai tapo įdomu. Didžiąją mano auditorijos dalį sudaro Lietuvoje arba Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai, kuriems įdomu pamatyti savo šalį iš mano perspektyvos.
Sulaukiu daug žinučių, kuriose žmonės rašo: „Corey, dėl tavęs užsinorėjau grįžti į savo šalį“ arba „Corey, dėl tavęs atvykau gyventi į Lietuvą.“ Tokias žinutes skaityti labai malonu, ypač todėl, kad pradėjęs kurti turinį labai jaudinausi ir drovėjausi“, – pripažino pašnekovas.
Gyvenimo Anglijoje nebeįsivaizduoja
Paklaustas, kur mato savo ateitį, verslininkas nedvejojo – į itin judrų Liverpulį grįžti nenorėtų.
„Savo ateitį šimtu procentų planuoju Lietuvoje. Lietuva yra labai graži šalis. Ateityje įsivaizduoju save gyvenantį gražiame name kur nors užmiestyje, prie ežero. Mano namai dabar tikrai yra Lietuvoje.
Kai nuvykstu į Jungtinę Karalystę, ten praleidžiu vos kelias dienas. Visai neseniai skridau į Liverpulį ir lankiausi miesto centre. Ten labai daug žmonių, triukšmo, viskas intensyvu. Įsivaizduokite Kauną per Kalėdų eglės įžiebimą – Liverpulyje dėl žmonių gausos taip jautiesi kone kiekvieną dieną.
Tai visiškai kitokia aplinka. Man ji net šiek tiek vargina, ypač palyginus su ramybe, kurią jaučiu gyvendamas Kaune“, – išskyrė jis.
Vyras taip pat pasidalijo svarbia žinia visiems užsieniečiams, siekiantiems gerbūvio Lietuvoje.
„Mano pagrindinis patarimas būtų susitelkti į savo tikslus ir nekreipti dėmesio į aplinkinių keliamą triukšmą. Kai esi kitoks, svetimoje šalyje gali sulaukti nemažai negatyvumo.
Reikia tiesiog toliau siekti savo tikslų. Jeigu leisi neigiamoms reakcijoms tave paveikti, jos gali paskatinti atsisakyti gyvenimo tokioje gražioje šalyje kaip Lietuva“, – teigė Corey.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.