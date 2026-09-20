17-os mama tapusi Mauručaitė – apie gyvenimo pamokas ir paauglės dukros auklėjimą: „Požiūris labai skiriasi“

Prieš filmavimą sutikta atlikėja naujienų portalui tv3.lt atvirai papasakojo apie ryšį su vaikais bei anūkėmis.
„Žvaigždžių žvaigždutės“ – nuo rugsėjo 1 d., antradieniais, 19.30 val. per TV3!
Pasirodė kartu su anūke
Pasak jos, prieš laidos filmavimą Adrija jautėsi puikiai ir nė kiek nesijaudino.
„Adrija puikiai jaučiasi. Ji kaip žuvis vandenyje – įpratusi prie dėmesio“, – šyptelėjo Viktorija.
Ilgus metus pramogų pasaulyje besisukančios močiutės patarimų mergaitei neprireikė – ji ir pati turi nemažai patirties būnant prieš kameras.
„Jos patirtis jau yra nemaža, todėl patarimų prireikia tik pavieniais atvejais. Žinoma, kartais neištveriu ir ką nors pasakau, bet ji labai savarankiška, daug ką žinanti ir jau turinti patirties“, – pasakojo atlikėja.
Anot pašnekovės, prie visko prisideda ir tai, kad Adrija – tikras energijos užtaisas.
„Ji nuo mažų dienų augo matydama mūsų viešą gyvenimą, todėl visa tai jai jau seniai pažįstama. Be to, ji pati iš savęs yra gyvsidabris. Tai jai suteikia dar daugiau žavesio ir drąsos. Jos gali būti labai daug – jos neįmanoma nepastebėti“, – nusijuokė ji.
Atneštos pamokos ir artimas ryšys
Moters teigimu, anūkai, kaip ir vaikai, į gyvenimą atneša daug įvairių pamokų. Tiesa, skiriantis laikams, skiriasi ir tai, kaip žiūrima į vaikų auklėjimą.
„Kiekvienas vaikas atsineša savo kelią ir savo pamokas. Nesvarbu, kad jau turi du vaikus – ir anūkės atsineša savų pamokų. Su kiekvienu vaiku kažko išmoksti. Nori ar nenori, bet taip jau yra.
Dabar labai daug kas skiriasi, nes visiškai skirtingi laikmečiai, galimybės, skiriasi ir mano pačios branda. Labai sunkiai palyginamos patirtys, bet teikiančios ne mažiau laimės“, – dalijosi Viktorija.
Dainininkė, be puikiai lietuviškos muzikos gerbėjams žinomos dukros Gabrielės, augina ir jaunėlę, 14-metę dukrą Angelą. V. Mauručaitė sakė, kad su atžala puoselėja itin artimą ryšį bei laikosi įsitikinimo, kad su vaikais reikia gyventi kaip su lygiaverčiais žmonėmis.
„Mūsų Angela yra labai protinga ir išmintinga mergaitė. Dažnu atveju ji netgi mus aplenkia kai kuriais savo mąstymo dalykais. Mes apskritai su ja labai daug tariamės įvairiais klausimais, klausiame jos nuomonės. Gyvename su ja kaip su lygiaverčiu žmogumi, partneriu, draugu ir, žinoma, dukra.
Požiūris labai skiriasi nuo to, koks buvo, kai Gabrielė buvo maža. Galų gale dabar apskritai yra labai daug informacijos iš išorės. Nori nenori, kartais gali ir pavėluoti kažką pasakyti, nes ji jau sako: „Žinau“, – kalbėjo pašnekovė.
Anot Viktorijos, svarbiausia šeimoje – gera komunikacija su visais jos nariais, kuri ir palaiko šiltą ryšį.
„Man svarbiausia, kad ji su manimi kalbėtųsi. Jeigu ne su manimi, tai su tėčiu. Tėtis pas mus dabar „on top“ – jie labai gerai sutaria“, – džiaugėsi moteris.
Skirtingas auklėjimas
Nors anūkės Adrijos ir jaunėlės dukros Angelos amžius – gana panašus, savo dukrytes su Gabriele-Vasha jos augina skirtingai.
„Auklėjimas skiriasi, bet manau, kad čia daug lemia pačios branda. Dabar Gabrielė jau yra brandesnė, o ir antras vaikas labai daug savo atsineša. Ta branda jau akivaizdžiai pastebima.
Angelai dabar yra 14 metų, eina penkiolikti, Adrijai tuoj bus 10 metų, todėl ir tarp jų jaučiasi skirtumas. Angela jau panelė, o Adrija dar yra tarp vaikystės ir paauglystės pradžios“, – sakė ji.
Tiesa, žinoma moteris neslepia, kad diskusijų su vyresniąja dukra kartais išvengti nepavyksta.
„Su Gabriele irgi būna klausimų, kai sakau: „Aš taip nedaryčiau.“ Ji atsako: „Tu nedarytum, o aš daryčiau.“ Sakau: „Pamatysi, suklysi.“
Jeigu matau, kad reikėtų pasakyti savo nuomonę, tai ir pasakau. Bet visi vaikai yra skirtingi, todėl skirtingų požiūrių galų gale nesureikšminu“, – teigė V. Mauručaitė.
„Žvaigždžių žvaigždutės“ – nuo rugsėjo 1 d., antradieniais, 19.30 val. per TV3!
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Dukrelė irgi ne kas.