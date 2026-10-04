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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Laura Asadauskaitė prisidėjo prie kilnaus tikslo: paaiškėjo, kiek per vieną dieną surinkta sergantiems vaikams

2026-10-04 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 09:25
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Spalio 2 d. prie Neries vykęs dešimtasis Demokratinės mokyklos paramos bėgimas tapo rekordiniu. Apie 150 dalyvių per valandą kartu įveikė 700 ratų, t. y. daugiau nei 500 km, o vien bėgimo dieną sergantiems vaikams surinkta 1 984 eur. Tiek ratų ir tiek paramos per dešimt metų dar nebuvo. Visos lėšos atiteks TV3 ir SEB „Išsipildymo akcijai“, o galutinė suma dar gali augti, nes aukoti galima visą savaitę po renginio.

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė (nuotr. Instagram)
GALERIJA (35)

Spalio 2 d. prie Neries vykęs dešimtasis Demokratinės mokyklos paramos bėgimas tapo rekordiniu. Apie 150 dalyvių per valandą kartu įveikė 700 ratų, t. y. daugiau nei 500 km, o vien bėgimo dieną sergantiems vaikams surinkta 1 984 eur. Tiek ratų ir tiek paramos per dešimt metų dar nebuvo. Visos lėšos atiteks TV3 ir SEB „Išsipildymo akcijai“, o galutinė suma dar gali augti, nes aukoti galima visą savaitę po renginio.

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Bėgimą atidarė olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė. Ji palinkėjo jaunimui judėti, būti fiziškai aktyviems ir sveikiems bei atkakliai siekti savo tikslų ne tik trasoje, bet ir gyvenime.

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(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Demokratinės mokyklos paramos bėgimas

Tikslai, kurių neišmatuosi chronometru

Šiemet kiekvienas dalyvis prieš startą pats išsikėlė tikslą ir susirado rėmėjų. Bėgimui buvo skirta viena valanda, todėl per ją reikėjo įveikti ir savo tikslą. Vienas ratas yra beveik 800 m, tad „nubėgsiu 10 ratų“ reiškia apie 8 km. Tačiau registracijos formoje atsirado ne tik ratų skaičiai.

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Vienas dalyvis pasiryžo gauti dešimt „duok penkis“ iš nepažįstamų žmonių. Kitas trasą įveikė su Michaelio Jacksono kostiumu, dalį kelio eidamas atbulomis su muzika. Viena dalyvė bėgo su šuniuku: abu vilkėjo Hario Poterio apsiaustus. Kažkas pažadėjo vieną ratą bėgti plodamas rankomis, kitą pasišokinėdamas, o kažkas užsibrėžė finišuoti spalvočiausias iš visų. Vienas bėgikas pažadėjo visą valandą nesustoti, o jei vis dėlto teks sustoti, žingsniuoti vietoje. Viena mama visą trasą įveikė su ryškiai oranžine skrybėle.

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Buvo ir labai jautrių tikslų. Tėtis žadėjo neskubėti ir bėgti tik kartu su dukra, net jei ji leis jam lėkti greičiau. Mama ir dukra keturis ratus įveikė susikibusios rankomis. Viena močiutė pažadėjo padvigubinti anūko surinktą sumą.

„Kai tikslą išsikeli pats, jis tampa tavo. Vienam tai dešimt ratų, kitam vienas ratas su skaudančia koja. Abu tikslai vienodai vertingi. Būtent tą mes ir norėjome parodyti: pagalba kitam neprivalo būti greita ar didelė, svarbu, kad ji būtų tikra“, – sako Demokratinės mokyklos vadovas Nerijus Buivydas.

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Bėgimas, kuris tapo tradicija

Trasoje bėgo ne tik Demokratinės mokyklos mokiniai ir jų tėvai, bet ir mokytojai, kitų mokyklų vaikai, miesto bėgikai, svečiai ir keturkojai draugai. Viename rato taške savanoriai barstė bėgikus spalvotais holi milteliais, todėl bėgimas tapo itin spalvingas.

Kai kurioms šeimoms bėgimas jau tapo savaime suprantama rudens dalimi.

„Iš dukros sunku išgirsti aiškiai suformuluotus įspūdžius, sako tik, kad patiko. Bet jau trečius metus iš eilės ji ragina tėtį bėgti kartu, ir tai pasako daugiau nei žodžiai. Tradicijos tiek šeimoje, tiek mokykloje suteikia stabilumo, prasmės ir bendruomeniškumo jausmą“, – sako mokinės mama Kristina Černiauskienė.

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Nuo 2017 m. Demokratinės mokyklos bendruomenė paramai surinko jau daugiau nei 10 tūkst. €.

Renginio organizatoriai dėkoja bėgimo draugams: 4MOVE, Livin.lt, HOLLE ir „The Color Run Lietuva“. Jų dėka vaikų po finišo laukė dovanėlės ir vaišės, o visa šventė buvo dar spalvingesnė.

Apie Demokratinę mokyklą

Demokratinė mokykla – Vilniuje veikianti mokykla, kurios ugdymas grindžiamas saugia emocine aplinka, individualia akademine pažanga ir savarankiškumo bei atsakomybės ugdymu. Mokymasis pritaikomas prie vaiko tempo ir stiprybių: mokiniai kelia asmeninius tikslus, o mokytojai ir mentoriai padeda stebėti pažangą bei įveikti kylančius sunkumus.

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