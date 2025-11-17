„Laižyklėlę“ rykliams pristatęs duetas nustebins neįtikėtinu pasitikėjimu: „Arba jūs investuosite, arba kiti“

Bene daugiausiai juoko šį vakarą skambės per dviejų bičiulių – Mariaus ir Roberto – idėjos pristatymą. Jie „rykliams“ papasakos apie automobilių SPA skambiu pavadinimu – „Laižyklėlė“.
Penki projekto investuotojai – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis bei „Profitus“ įkūrėja ir vadovė Viktorija Čijunskytė – duetui bus dėkingi už puikią nuotaiką. Tačiau juos nustebins beribis jų pasitikėjimas.
Dar prieš stodami prieš „ryklius“, Marius ir Robertas bus įsitikinę, kad jų pasiūlymo niekas neatsisakys. „Kadangi aš patikėjau, tai ir jūs turite patikėti mūsų idėja. Per pusę metų mes labai pasistūmėjome, tai arba jūs investuosite, arba kiti“, – sakys Robertas.
Jų idėja – barberiai automobiliams. „Mes sukūrėme laižytuvus. Iki šiol buvo darbuotojai, kurie dirba nuo 8 iki 17-os, nors nei nori, nei yra motyvuoti. Mes tą problemą išsprendžiame“, – teigs jie ir į salę pakvies savo… „laižytuvus“.
Dar didesnė intriga kils tuomet, kai T. Burgaila prisimins, jog į kitą Mariaus verslą jau kadaise yra investavęs.
„Bet kaip mums baigėsi? Nes kažkaip jaučiu – jei atmintis neapgauna – kad nieko neatgavau. Kodėl tuomet aš turėčiau investuoti antrą kartą į dalyką, kurio nesuprantu?“ – sakys T. Burgaila, o Mariaus atsakymas sukels ir dar didesnę „ryklių“ nuostabą.
Ne ką mažiau investuotojus nustebins ir „Blaivų protą“ siūlantis Povilas. „Tai – ne tik vanduo skardinėje, bet ir sąmoningo, atsakingo, sveiko gyvenimo būdo simbolis“, – sakys jis.
„Palauk, tu pardavinėji vandenį?“ – bandys suprasti Einaras.
Dar viena šio vakaro dalyvė Gintarė „rykliams“ pristatys savo šeimos verslo idėją – funkcinius maisto produktus. Tarp jų – ir greiti šaltibarščiai.
Ji iš „ryklių“ sulauks labai įdomaus pasiūlymo, tik ar sutiks? O gal pasiūlymas jai pasirodys… per plėšrus?
Šios ir kitos neįtikėtinos Lietuvos verslininkų idėjos – jau netrukus.
„Rykliai. Lietuva“ – kiekvieną pirmadienį, 19.30 val. per TV3!