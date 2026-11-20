Aktoriui buvo vos 43-eji.
Paskelbė liūdną žinią
Apie netikėtą netektį pranešė portalas TMZ.
Dalaso apygardos medicinos ekspertų duomenimis, aktorius mirė antradienį. Jo mirties priežastis kol kas nenustatyta.
Dalaso policija TMZ patvirtino, kad pareigūnai į įvykio vietą atvyko gavę skubios pagalbos skambutį. Apie 18.40 val. vietos laiku paskambino žmogus, radęs Lance'o kūną daugiabučio laiptinėje.
Prieš pasukdamas į aktorystę, Lance'as Broadway'us buvo profesionalus beisbolo žaidėjas. 2005 metais jis prisijungė prie „Chicago White Sox“ komandos, o 2007-aisiais debiutavo aukščiausioje beisbolo lygoje (MLB).
Po trijų sezonų „White Sox“ gretose 2009 metais jis prisijungė prie Niujorko „Mets“. Savo karjerą MLB baigė iškovojęs dvi pergales, patyręs du pralaimėjimus. Vėliau žaidė Toronto „Blue Jays“ mažosios lygos komandoje, tačiau galiausiai nusprendė baigti sportininko karjerą.
Vėliau Lance'as Broadway'us pasuko į aktorystę. Jis vaidino filmuose „Olympus Has Fallen“ ir „Beyond the Trek“, taip pat pasirodė televizijos serialuose „Lucifer“, „Agents of S.H.I.E.L.D.“ bei „Colony“.