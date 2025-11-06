Koncertas pasibaigė nė neprasidėjus: dainininkas pranešė liūdną žinią

Atlikėjas turėjo pasirodyti „Utilita Arena“ arenoje šeštadienio vakarą, skelbė bbc.com.
Atšaukė koncertą
Savo „Instagram“ paskyroje B. Boone’as atsiprašė gerbėjų ir paaiškino, kad negali dainuoti dėl pablogėjusios gerklės būklės.
„Bandžiau viską, kad atgaučiau balsą, bet dėl savo gerklės būklės negaliu surengti tokio pasirodymo, kokio noriu“, – rašė jis.
Dainininkas pažadėjo gerbėjams, jog pasistengs atsilyginti už šį nusivylimą: „Pažadu jums, kad padarysiu viską, kas mano jėgose, kad tai atitaisyčiau.“
B. Boone’as taip pat pridūrė, kad kartu su komanda ieško naujos datos koncertui perkelti „kuo greičiau“.
„Utilita Arena“ savo pranešime patvirtino koncerto atšaukimą ir nurodė, kad šiuo metu „ieško visų galimų būdų, kaip perkelti renginį į kitą datą“.
Arenos atstovai taip pat išreiškė apgailestavimą dėl situacijos: „Suprantame, koks tai nuviliantis dalykas, ir nuoširdžiai atsiprašome už sukeltus nepatogumus.“
Kol kas B. Boone’as dar nepatvirtino, ar planuoja pasirodyti likusiuose trijuose Londono koncertuose, kurie turėjo užbaigti jo turo po Jungtinę Karalystę etapą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!