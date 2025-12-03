Koncertas baigėsi nė neprasidėjęs: iš reperio – nuostabą kelianti žinia

Albanio mieste esanti „MVP Arena“ pirmadienio rytą pranešė liūdną žinią, skelbė syracuse.com.
Atšauktas šou
Koncertas „Just a Little Music Festival: Homecoming Edition“ planuotas šeštadienį, gruodžio 6 d., buvo atšauktas.
Šou, kuriame turėjo pasirodyti G Herbo, Toosii ir kiti reperiai, anksčiau buvo atidėtas ir perkeltas iš pirminės datos – spalio 17 d.
„Dėl problemų su atlikėjo produkcija ir kitų aplinkybių, deja, šis pasirodymas atšauktas. Mūsų tikslas visada yra suteikti geriausią patirtį fanams. Pinigai už bilietus bus grąžinti per pirkimo vietą“, – pranešė agentūra.
Pirmadienio popietę Toosii paskelbė, kad daro pertrauką nuo muzikos ir įsipareigojo žaisti futbolą „Syracuse“ universitete.
25-erių muzikantas, gimęs kaip Nau’Jour Grainger pasidalijo mintimis apie pokyčius gyvenime: „Kiekvienam vaikui, kuris kada nors turėjo svajonę – paverskite ją realybe. Dievo valia yra kelias ir niekas to negali sustabdyti, net velnias. Noriu padėkoti savo Viešpačiui ir Gelbėtojui Jėzui Kristui, kad suteikė man jėgų siekti to, kuo tikėjau, kai tiek daug žmonių sakė, kad negalėsiu.“
Įraše jis taip pat atskleidė, kad sulaukė skambučio iš futbolo trenerio, kuris pakvietė jį žaisti futbolą gimtajame mieste.
„Kai treneris Fran paskambino, žinojau, kad tai ženklas iš Dievo“, – teigė jis.
Teigiama, kad jis žaidė puolėjo pozicijoje savo vidurinės mokyklos futbolo komandoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.