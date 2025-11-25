Komikas Kristoforas Vaidutis apie karo tarnybą: atėjome berniukai, išėjome vyrai

Kristoforas prisimena paskutinę dieną prieš tarnybą: „Paskutinę dieną nusiskutau galvą. Tai buvo tokia nežinomybė. Tu nieko nepažįsti. Iš pradžių viskas atrodo gana bauginančiai.“
Pirmoji naktis kariuomenėje – ypatingas išbandymas, rašoma pranešime žiniasklaidai. „Ta pirmoji naktis man labiausiai įstrigo. Guli ir galvoji: taip dabar devynis mėnesius miegosiu. Reikėjo priprasti. Bet po maždaug mėnesio jau visiškai jautiesi savoje vietoje“, – pasakoja Kristoforas.
Kristoforas į kariuomenę atėjo su aiškia motyvacija: „2014 metais prasidėjo karas Ukrainoje. Net nesvarsčiau – reikėjo išmokti ginti tą, kas brangiausia.“
Kaip pasikeitė tarnyba per dešimtmetį
Palyginus 2016-ųjų ir 2024-ųjų tarnybos sąlygas, skirtumas akivaizdus. Dabartiniai kariai su šypsena prisimena save, kai nustebo kareivinėse pamatę kondicionierius kambariuose, šildomas grindis ir modernias džiovyklas, kuriose per dvi valandas išdžiūsta batai. „Realiai dabar grįžtu namo ir galvoju: mano laikais to nebuvo“, – juokauja Kristoforas.
Pasikeitė ne tik infrastruktūra, bet ir ekipuotė. Šiandieninis nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karys turi modernų ginklą su optiniais taikikliais, lazerinį taikymo prietaisą ir naktinio matymo įrangą – tai atitinka standartus. Prieš 15 metų Kristoforas manė, kad tokius prietaisus turi tik Specialiųjų operacijų pajėgos. „Dabar turime ir dronų operatorius, modernius kulkosvaidžius bei termovizorinę matymo įrangą.“
Pavyzdžiui, Vaidoto pėstininkų batalione dabartiniai kariai gali specializuotis įvairiose srityse: „Nuo žvalgų ir snaiperių iki dronų operatorių, nuo transporto ir logistikos iki viešųjų ryšių specialistų. Viename pėstininkų batalione specializacijų pasiūla tikrai didelė“, – teigia Martynas.
Šaukimo reforma: aiškumas nuo 17 metų
Nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigalios nauja šaukimo tvarka, kuri orientuota į ankstyvą informavimą ir skaidrumo užtikrinimą. Mažinamos išimtys dėl tarnybos atidėjimo – studentams, į aukštąją mokyklą įstojusiems po jų įtraukimo į karo prievolininkų sąrašą, tarnyba nebus automatiškai atidedama.
Tačiau jiems bus suteikti lankstūs pasirinkimai: jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, trunkantys 160–200 dienų dalimis per trejus metus, arba mokymai pagal kitas programas, trunkantys 90–120 dienų dalimis per trejus metus.
Martynas, buvęs Lietuvos bokso čempionas, prisipažįsta: „Kai atėjau į kariuomenę, beveik penkerius metus dirbau LRT sporto žurnalistu. Neslėpsiu, šiek tiek apsileidau fiziškai. Daug valandų prie kompiuterio.“ Tačiau kariuomenė greitai atgaivino sportines formas.
Emociniai išsiveržimai tarnybos metu – normalu. „Kartą buvo momentas, kai labai užkniso. Tiesiog galvą prie medžio parėmiau, dešimt sekundžių nuverkiau ir viskas. Reikėjo paleisti emocijas“, – prisipažįsta Martynas.
Sunkios akimirkos ir pareiga Tėvynei
Kristoforas taip pat prisimena išgyvenimo kursą: „Labiausiai įsiminė išgyvenimas miške. Miegojome, visą naktį palaikiau laužą prie galvos. Grįžau taip nudegęs, atrodžiau kaip po soliariumo.“
Tačiau būtent tokios akimirkos formuoja karį: „Tu labai daug ko patiri savo tarnybos metu, kas yra labai sunku. Ir tuo metu tau nemalonu – šlapia, nemiga, fizinis krūvis. O po to, kai prisimeni, tą pačią situaciją išgyveni visiškai kitaip“, – pasakoja Martynas.
„Ar aš leisiu, kad mano gatvėje važinėtų priešo karinė technika?“ – klausia Kristoforas.
Martynas priduria: „Negaliu priimti minties, kad mano artimieji gyventų baimėje dėl karo grėsmės. Jeigu reikės, kiekvienas suprasime, ką reikia daryti.“ Jis pabrėžia: „Daviau priesaiką ir neturiu kito pasirinkimo. Net jei nebūčiau tarnavęs, vis tiek neturiu kito pasirinkimo.“
Kristoforas dalijasi savo motyvacija: „Gimiau per Lietuvos kariuomenės dieną, lapkričio 23 d. Nuo vaikystės domėjausi istorija, studijavau, skaičiau partizanų atsiminimus.“
Finansinė nauda ir socialinės garantijos
2026 metais į privalomąją pradinę karo tarnybą bus pašaukta 3870 jaunuolių. 2025 metai parodė, kad nepriklausomos Lietuvos jaunoji karta nebijo atsakomybės savo šaliai – 99,8 procento pašauktų asmenų pasirinko tarnybą savo noru. Tai leido jiems geriau planuoti laiką, patiems pasirinkti tarnybos vietą bei gauti papildomą finansinę paskatą. Tikimasi, kad ir 2026 metais jaunuoliai prie karo tarnybos jungsis savanoriškai.
Nuo 2026 m. privalomosios pradinės karo tarnybos kariai bus draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir gaus pilną valstybės išlaikymą – apgyvendinimą, maitinimą, aprangą. Kiekvienam kariui kas mėnesį mokama 322 eurų išmoka buitinėms išlaidoms. Tarnybą labai gerai įvertintiems kariams bus išmokėta iki 7 503 eurų, o tiems, kurie tarnybą pradės savo noru – išmoka didės nuo 15 iki 30 proc., iki 9 754 eurų.
Jaunuoliai bus kviečiami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą iškart po mokyklos baigimo – nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Šis laikotarpis pasirinktas sąmoningai: tai metas, kai jauni žmonės turi daugiau lankstumo, dažniausiai dar nėra pradėję studijų ar profesinės karjeros, todėl tarnyba netrukdys asmeniniams planams ir leis visą dėmesį skirti kariniam pasirengimui. Savanoriškai tarnybą bus galima atlikti iki 39 metų. Karo prievolininkų sąrašas bus paskelbtas 2026 metų sausio pirmoje pusėje svetainėje www.karys.lt.
Pokyčiai po kariuomenės
Kristoforas apie transformaciją: „Padarėme nuotrauką pirmą dieną ir paskutinę dieną. Skirtumas akivaizdus – fiziškai sustiprėję, užpildę uniformą. Atėjome berniukai, išėjome vyrai. Bet čia ne tik apie fizinį parengtumą. Svarbiausia – pasitikėjimas savimi, užtikrintumas.“
Martynas pabrėžia psichologinį faktorių: „Žinai, kad gali daugiau, žinai, kad ginklą gali valdyti. Bet labiausiai – tas psichologinis įsitikinimas. Išeini ir supranti – esu karys. Gal civilis, bet viduje karys.“
Martynas dalijasi ir asmenine istorija: „Išėjau susižadėjęs, po kariuomenės susituokiau. Turiu nuostabų žmogų. Viskas puiku. Grįžau gražesnis, fiziškai stipresnis. Tai tik pliusai. Mačiau žmonių, kurie labai pasikeitė charakterio prasme. Susistovėjo, tapo labiau disciplinuoti, ramiau reaguoja į iššūkius. Tiesiog ramesni, geresni, laimingesni.“
Kristoforas patvirtina: „Nežinau, kad kariuomenė sugadintų žmogų. Visi išmokstame, kas yra disciplina, kaip valdyti stresą. Tai suteikia vidinę ramybę.“
Visa informacija apie šaukimą ir savanorišką tarnybą skelbiama portale www.karys.lt.
Viso pokalbio galite klausytis Krašto apsaugos ministerijos tinklalaidėje „KAS ir KAM?“:
