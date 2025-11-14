Privalomąją karo tarnybą baigė apie 500 karių

Karybos pagrindus ir karines specialybes jaunuoliai įgijo Sausumo pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bei Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų batalionuose.
Kariuomenės teigimu, didžioji dalis jaunuolių į tarnybą atėjo savo noru, o kiti pasirinko ją pirmumo tvarka.
Per devynis tarnybos mėnesius kariai baigė bazinį kario ir bazinį ryšininko kursus ir įgavo laidinio ryšio techniko, radijo ryšio techniko, informacinių sistemų analitiko ir kitas specialybes.
Pirmuosius tris mėnesius kariai dalyvavo baziniame kario kurse, kurio metu įgijo taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoko naudotis ginklais bei lavino kitus kariui reikalingus įgūdžius.
Tarnybą baigę kariai gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba yra įtraukiami į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai kviečiami į 20–30 dienų trukmės kartotinius mokymus atnaujinti karinius įgūdžius.
