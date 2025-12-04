Keistas komiko elgesys krepšinio varžybose kėlė svetimos gėdos jausmą: sulaukė Roko Jokubaičio dėmesio

Šios savaitės laidos „Niekdariai“ užduočių metu V. Balykovui sekėsi prasčiausiai. Gavęs užduotį parduotuvėje į pirkėjų krepšį įdėti kuo daugiau produktų, komikas jos neįvykdė ir surinko vos 1 tašką.
„Niekdarių“ apsilankymas sporto salėje komikui taip pat nebuvo sėkmingas – ten jis nusprendė iššūkio nebetęsti.
„Viskas, išeinu“, – tarė komikas ir paliko sporto klubą.
Toks nesėkmingas užduočių vykdymas vyrui kainavo bausmę, kurios jis negalėjo atsisakyti, tad „Niekdarių“ komanda susiruošė į išvyką į Alytų, kur susitiko Lietuvos ir Islandijos krepšinio rinktinės.
Apsuptas daugybės krepšinio sirgalių komikas turėjo laukti pranešėjo Andriaus Žiurausko užduoties.
„Pasitikite Viktorą Balykovą, kuris jums dovanoja rinktinei užkurti skirtą dainą. Žodžiai ir muzika – paties Viktoro. Daina vadinasi „Varo iš manęs trispalvė srovė“, – kalbėjo A. Žiurauskas.
„Krepšinis – tai mūsų aistra, krepšinis, iš manęs trykšta trispalvė“, – nejaukiai dainą pradėjo komikas.
Žiūrovų ir net pačių žaidėjų žvilgsnių susilaukęs komikas dainavo savo kūrybos dainą, o kolegos niekdariai prunkštė, džiaugdamiesi, kad ne jie atsidūrė V. Balykovo vietoje.
Krepšinio žaidėjas Rokas Jokubaitis žvilgčiojo į dainuojantį komiką, šypsenų bei juoko neslėpė ir kiti Lietuvos rinktinės žaidėjai.
„Ačiū labai“, – dainuoti dainą baigęs, į žiūrovus kreipėsi komikas.
Viktoro kūrybos dainos ištrauką išgirskite staipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Niekdariai“.
