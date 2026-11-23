2024 metais princesė Catherine išgirdo vėžio diagnozę. Nors konkreti ligos forma iki šiol neatskleista, šiuo metu ji yra remisijoje.
Šeštadienį pasirodžiusiame naujo dokumentinio filmo „Heal“ anonse princesė atvirai papasakojo apie savo sveikatos išbandymus ir ilgą sveikimo kelią, rašo „Express“.
Atskleidė, kaip vėžys pakeitė jos gyvenimą
Naujajame dokumentiniame filme pasakojama apie asmeninę princesės Catherine kelionę, kurios metu ji ryžosi įveikti Nacionalinį trijų viršukalnių iššūkį. Jo tikslas – per 24 valandas įkopti į aukščiausius Škotijos, Anglijos ir Velso kalnus.
Šiuo iššūkiu siekiama paremti labdaros organizaciją „The Royal Marsden Cancer Charity“, padedančią su onkologinėmis ligomis susidūrusiems žmonėms.
Filmo anonse princesė atskleidė, kad vėžio diagnozė ją pakeitė keliais aspektais – fiziškai, emociškai ir dvasiškai.
„Vėžys tave pakeičia. Jis pakeičia tavo kūną, pakeičia tave fiziškai. Tačiau vėžio diagnozė žmogaus viduje pakeičia kai ką daug, daug giliau“, – jautriai kalbėjo ji.
Princesė taip pat pabrėžė, kad sveikimas nėra vien fizinių jėgų atgavimas. Tai ilga kelionė, kurios metu tenka iš naujo atrasti save ir mokytis gyventi su nežinomybe.
„Žinote, sveikimas yra kelionė. Tai bandymas iš naujo atrasti ryšį su tuo, kas kadaise buvo pažįstama, ir suprasti, kaip atrasti viltį bei džiaugsmą net ir gyvenant nežinomybėje“, – sakė Catherine.
Prabilo apie viltį ir sunkius išgyvenimus
Atvirame pasakojime būsimoji karalienė pabrėžė ir artimųjų bei aplinkinių palaikymo svarbą. Pasak jos, sunkiausius gyvenimo išbandymus įveikti vieniems gali būti itin sudėtinga.
„Akivaizdu, kad nesame sutverti vieni nešti visų gyvenimo sunkumų. Kartais viskas gali atrodyti pernelyg sunku, o našta – vis didėti“, – kalbėjo princesė.
Nepaisant patirtų išbandymų, Catherine tikino, kad net ir skausmingiausios gyvenimo patirtys gali padėti iš naujo įvertinti tai, kas iš tiesų svarbu.
„Dažnai būtent per skausmą suvokiame, kad už jo slypi dar didesnis grožis“, – jautria mintimi pasidalijo ji.
Kartu su dokumentinio filmo anonsu Kensingtono rūmai paviešino ir naują princesės Catherine fotografiją.
Fotografo Matto Porteouso užfiksuotame kadre princesė įamžinta netoli paskutiniojo savo žygio tikslo – Snoudono kalno Velse viršūnės.
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