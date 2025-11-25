 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje – skaudi netektis

2025-11-25 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 14:25

Princesės Dianos asmeninis mados dizaineris Paulas Costelloe mirė sulaukęs 80 metų.

Karališkoji šeima (nuotr. SCANPIX)

Princesės Dianos asmeninis mados dizaineris Paulas Costelloe mirė sulaukęs 80 metų.

REKLAMA
0

Costelloe dirbo su princese nuo 1983 iki 1997 metų, rašo people.com.

Mirė sulaukęs garbaus amžiaus

Airijos dizaineris Paulas Costelloe mirė sulaukęs 80 metų.

Costelloe, Velso princesės Dianos asmeninis mados dizaineris, mirė šeštadienį, lapkričio 22 d., apsuptas artimųjų, pranešė jo šeima.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su dideliu liūdesiu pranešame apie Paulo Costelloe mirtį po trumpos ligos“, – teigiama jo prekės ženklo pranešime. „Jis mirė ramiai Londone, apsuptas žmonos ir septynių vaikų.“

REKLAMA
REKLAMA

1945 m. Dubline gimęs Costelloe iš savo tėvo, siuvėjo, kuris specializavosi lietpalčių siuvime, išmoko dirbti su tekstilės gaminiais ir audiniais, praneša „Associated Press“. Jis studijavo Chambre Syndicale de la Haute Couture Paryžiuje, „bet suprato, kad daugiau išmoko tiesiog gyvenant Paryžiuje Ungaro ir Cardin laikais“, teigiama jo prekės ženklo svetainėje.

REKLAMA

Karjera

Jis įžengė į mados industriją kaip dizainerio Jacques Esterel dizaino asistentas, vėliau persikėlė į Milaną, kur pirmiausia dirbo britų tinklui „Marks & Spencer“ ir universalinei parduotuvei „La Rinascente“.

Persikėlęs į Ameriką dirbti dizaineriu Anne Fogarty, Costelloe vėliau įkūrė savo mados namus, kurie, pasak BBC, 1979 m. akcentavo prabangias medžiagas, kūrybinius elementus ir airių kultūros motyvus.

REKLAMA
REKLAMA

Princesės Dianos dizaineris

Costelloe pirmą kartą susidūrė su karališkąja šeima, kai viena iš princesės Dianos freilinų atpažino vieną iš jo dizainų ir surengė dizainerio ir princesės susitikimą, pasak AP News. Vėliau Costelloe buvo paskirtas princesės Dianos asmeniniu dizaineriu ir šias pareigas ėjo iki jos mirties 1997 m.

„Aš pažvelgiau į Hyde Parką ir pasakiau: „Dieve, tai yra tai, Paul, tu tai padarei!“ – šiemet Airijos transliuotojui RTE pasakojo Costelloe apie savo pirmuosius darbo su princese metus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Costelloe prekės ženklas gamina moteriškus ir vyriškus drabužius, rankines, aksesuarus, papuošalus, namų apyvokos prekes, akinius ir proginius drabužius vaikams, kaip praneša svetainė.

Prekės ženklas taip pat sukūrė verslo aprangos liniją įvairioms korporacijoms ir grupėms, įskaitant „British Airways“, „Delta Airlines“ ir Airijos olimpinę komandą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų