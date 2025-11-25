Karališkoje šeimoje – skaudi netektis

Costelloe dirbo su princese nuo 1983 iki 1997 metų, rašo people.com.
Mirė sulaukęs garbaus amžiaus
Airijos dizaineris Paulas Costelloe mirė sulaukęs 80 metų.
Costelloe, Velso princesės Dianos asmeninis mados dizaineris, mirė šeštadienį, lapkričio 22 d., apsuptas artimųjų, pranešė jo šeima.
„Su dideliu liūdesiu pranešame apie Paulo Costelloe mirtį po trumpos ligos“, – teigiama jo prekės ženklo pranešime. „Jis mirė ramiai Londone, apsuptas žmonos ir septynių vaikų.“
1945 m. Dubline gimęs Costelloe iš savo tėvo, siuvėjo, kuris specializavosi lietpalčių siuvime, išmoko dirbti su tekstilės gaminiais ir audiniais, praneša „Associated Press“. Jis studijavo Chambre Syndicale de la Haute Couture Paryžiuje, „bet suprato, kad daugiau išmoko tiesiog gyvenant Paryžiuje Ungaro ir Cardin laikais“, teigiama jo prekės ženklo svetainėje.
Karjera
Jis įžengė į mados industriją kaip dizainerio Jacques Esterel dizaino asistentas, vėliau persikėlė į Milaną, kur pirmiausia dirbo britų tinklui „Marks & Spencer“ ir universalinei parduotuvei „La Rinascente“.
Persikėlęs į Ameriką dirbti dizaineriu Anne Fogarty, Costelloe vėliau įkūrė savo mados namus, kurie, pasak BBC, 1979 m. akcentavo prabangias medžiagas, kūrybinius elementus ir airių kultūros motyvus.
Princesės Dianos dizaineris
Costelloe pirmą kartą susidūrė su karališkąja šeima, kai viena iš princesės Dianos freilinų atpažino vieną iš jo dizainų ir surengė dizainerio ir princesės susitikimą, pasak AP News. Vėliau Costelloe buvo paskirtas princesės Dianos asmeniniu dizaineriu ir šias pareigas ėjo iki jos mirties 1997 m.
„Aš pažvelgiau į Hyde Parką ir pasakiau: „Dieve, tai yra tai, Paul, tu tai padarei!“ – šiemet Airijos transliuotojui RTE pasakojo Costelloe apie savo pirmuosius darbo su princese metus.
Costelloe prekės ženklas gamina moteriškus ir vyriškus drabužius, rankines, aksesuarus, papuošalus, namų apyvokos prekes, akinius ir proginius drabužius vaikams, kaip praneša svetainė.
Prekės ženklas taip pat sukūrė verslo aprangos liniją įvairioms korporacijoms ir grupėms, įskaitant „British Airways“, „Delta Airlines“ ir Airijos olimpinę komandą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!