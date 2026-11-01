Justina Partikė susižadėjo? Po paviešinto vaizdo įrašo – sveikinimų jūra

Šis įrašas akimirksniu sulaukė didžiulio dėmesio ir žaibiškai paplito internete.
Pasipylė sveikinimai
Panašu, jog tai tebuvo poros Helovyno išdaiga. Šeštadienio vakarą J. Partikė taip pat dalijosi su drauge nuotraukomis, prie kurių rašė „Velnių nuotakos“.
Nemaža dalis internautų patikėjo šiuo vaidinimu ir skubėjo entuziastingai sveikinti porą žengus svarbų žingsnį.
Po įrašu pasipylė tokie sveikinimai, kaip:
„Sveikinimai, būkite laimingi visada ir tokie pat linksmi.“
„Taigi bajeris čia. Ką čia sveikinat. Ant tiek nesuprast.“
„Pagaliau radai sau skirta vyrą, sveikinimai. Tikiuosi šis jau bus amžinai su tavim.“
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