Pamačiusi, kaip atrodo Vytenis Partikas, Adelė Karaliūnaitė rėžė jam be užuolankų: „Labai negražūs“

Laidos metu atvirai apie savo išvaizdos pokyčius ir atliktas procedūras kalbėjo ir V. Partikas, kuris sulaukė netikėto atkirčio.
Kritika Vytenio Partiko dantims
Diskusijai pakrypus apie natūralias priemones bei šypsenos grožį, žolininkė A. Karaliūnaitė be užuolankų pakomentavo žinomo plaukų stilisto naujuosius dantis.
Atsisakanti bet kokių dirbtinių grožio intervencijų A. Karaliūnaitė pabrėžė, kad bendraudama su žmogumi pirmiausia dėmesį atkreipia į jo šypseną, tačiau šiuolaikinės odontologijos mados jai kelia tik juoką.
„Visuomet, kada pradedu žiūrėti į žmogų, aš visuomet žiūriu į jo dantis ir vis tiek visi žvilgsniai yra į tavo šypseną“, – kalbėjo žolininkė.
Laidos vedėjams čia pat atkreipus dėmesį į V. Partiko šypseną, A. Karaliūnaitė rėžė be užuolankų.
„Vytenis, jis įsidėjo naujus gražius dantukus, balčiausius, švariausius. – Labai negražūs! Jie tiesiog prie šiuolaikinio apšvietimo yra mėlyni, jie nebalti“, – komentavo ji.
„Ačiū už komplimentą“, – gautą kritiką juokais nuleido Vytenis.
Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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