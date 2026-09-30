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TV3 naujienos > Lietuvos įžymybės

Pamačiusi, kaip atrodo Vytenis Partikas, Adelė Karaliūnaitė rėžė jam be užuolankų: „Labai negražūs“

2026-09-30 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 19:55
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Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – plaukų stilistas Vytenis Alex Partikas, dainininkė Gabrielė Vasha, verslininkė Ugnė Usevičiūtė, veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė, pirties entuziastė Viktorija Prokofjeva bei žolininkė Adelė Karaliūnaitė – susirinko išsiaiškinti, kas geriau: natūralus grožis ar estetinė medicina.

Trečiadienio vakaro TV3 televizijos laidos „KK2 savaitė“ vedėjai Keitė Arai ir Mindaugas Stasiulis bei studijoje susirinkę svečiai – plaukų stilistas Vytenis Alex Partikas, dainininkė Gabrielė Vasha, verslininkė Ugnė Usevičiūtė, veido mankštų trenerė Viktorija Baltramiejūnienė, pirties entuziastė Viktorija Prokofjeva bei žolininkė Adelė Karaliūnaitė – susirinko išsiaiškinti, kas geriau: natūralus grožis ar estetinė medicina.

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Laidos metu atvirai apie savo išvaizdos pokyčius ir atliktas procedūras kalbėjo ir V. Partikas, kuris sulaukė netikėto atkirčio. 

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas ryžosi dantų gydymui Turkijoje

Kritika Vytenio Partiko dantims

Diskusijai pakrypus apie natūralias priemones bei šypsenos grožį, žolininkė A. Karaliūnaitė be užuolankų pakomentavo žinomo plaukų stilisto naujuosius dantis.

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Atsisakanti bet kokių dirbtinių grožio intervencijų A. Karaliūnaitė pabrėžė, kad bendraudama su žmogumi pirmiausia dėmesį atkreipia į jo šypseną, tačiau šiuolaikinės odontologijos mados jai kelia tik juoką.

„Visuomet, kada pradedu žiūrėti į žmogų, aš visuomet žiūriu į jo dantis ir vis tiek visi žvilgsniai yra į tavo šypseną“, – kalbėjo žolininkė. 

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Laidos vedėjams čia pat atkreipus dėmesį į V. Partiko šypseną, A. Karaliūnaitė rėžė be užuolankų.

„Vytenis, jis įsidėjo naujus gražius dantukus, balčiausius, švariausius. – Labai negražūs! Jie tiesiog prie šiuolaikinio apšvietimo yra mėlyni, jie nebalti“, – komentavo ji.

„Ačiū už komplimentą“, – gautą kritiką juokais nuleido Vytenis.

Laidos ištrauka – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Laidą „KK2 savaitė“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 20.00 val. per TV3 televiziją ir tv.3.lt!

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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „KK2 savaitė“.

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