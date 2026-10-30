Helovino saldumynų tendencijos: šiemet pirkėjai ieško ne tik šiurpios išvaizdos, bet ir netikėtų patirčių

Helovino klasika – moliūgų, vaiduoklių ar vorų formos guminukai – išlieka populiari. Tačiau, pasak „Candy POP“ Baltijos šalių mažmeninės prekybos vadovės Neringos Vytės, šiemet pirkėjai vis dažniau ieško skanėstų, kurie nustebintų ne tik išvaizda, bet ir tuo, kaip juos reikia valgyti.
„Pirkėjams norisi kažko netikėto, ką būtų smagu išbandyti patiems ar pasiūlyti draugams. Pavyzdžiui, visame pasaulyje išpopuliarėję „AMOS Peelerz“ guminukai, kuriuos prieš valgant reikia nulupti tarsi tikrą vaisių, Helovino proga įgavo gerokai šiurpesnius pavidalus. Dabar galima „lupti“ ne tik vaisius, bet ir zombius, moliūgus ar net žmogaus kūno dalis“, – pasakoja N. Vytė.
Pasak jos, tarp šių metų Helovino naujovių galima rasti ir kraują ar smegenų skystį primenančių geriamų saldainių, burnoje sproginėjančių skanėstų. Tokie produktai tampa ne tik vaišėmis, bet ir savotiška vakarėlio pramoga – jų ragavimas neretai sukelia ne mažiau reakcijų nei pati išvaizda.
Plačiau – pranešime spaudai.
Ką mato „TikTok“, to ieško ir parduotuvėse
N. Vytė pastebi, kad nors Lietuvoje Helovino saldumynų pirkimo įpročiai dar skiriasi nuo JAV, kur šiai šventei įprasta apsirūpinti itin dideliais saldainių kiekiais, pasaulinės skanėstų tendencijos mūsų šalį pasiekia vis greičiau.
„Lietuvoje pirkėjai saldumynus renkasi santūriau. Jiems svarbu ne tik pripildyti dubenį saldainių, bet ir atrasti ką nors įdomesnio, nustebinti svečius ar artimuosius. Kartu matome, kad socialiniai tinklai gerokai sutrumpino kelią nuo naujo produkto pasirodymo kitoje pasaulio pusėje iki mūsų parduotuvių lentynų“, – sako ji.
Ypač didelę įtaką saldumynų pasirinkimams, anot pašnekovės, daro socialinis tinklas „TikTok“. Čia išpopuliarėję neįprastų tekstūrų, skonių ar formų saldainiai greitai sulaukia dėmesio ir Lietuvoje.
„Pasitaiko, kad pirkėjai ateina jau tiksliai žinodami, kokio produkto ieško. Jie būna matę ne vieną vaizdo įrašą, žino saldainio pavadinimą, atpažįsta pakuotę ir nori patys įsitikinti, ar jis tikrai toks įdomus, kaip atrodo ekrane. Socialiniai tinklai pirmiausia sužadina smalsumą, o šis paskatina išbandyti naujoves“, – teigia N. Vytė.
Saldumynų ieško paskutinę minutę
Artėjant Helovinui, saldumynų pirkimas greta dekoracijų ir kostiumų paieškų tampa vienu iš pasiruošimo šventei darbų. Pasak N. Vytės, tikrai nemaža dalis pirkėjų šventinį krepšelį renkasi susikomplektuoti internetu, per pristatymo platformas – taip galima ramiai peržiūrėti skirtingus pasirinkimus, palyginti skanėstus ir vienu užsakymu pasirūpinti tiek vakarėlio vaišėmis, tiek saldainiais mažiesiems pokštautojams.
Be to, pavyzdžiui, „Wolt“ platformoje galima pasirinkti ne tik greitą pristatymą, bet ir suplanuoti užsakymą pageidaujamam vėlesniam laikui. Taip šventiniai pirkiniai gali atkeliauti tuomet, kai jų prireiks.
Kad artėjant Helovinui pasiruošimas šventei įgauna pagreitį, rodo ir „Wolt“ užsakymų duomenys. Pernai su Helovinu susijusių prekių užsakymų skaičius Lietuvoje pastebimai šoktelėjo dar likus dviem savaitėms iki šventės – spalio 18 d. jis buvo beveik ketvirtadaliu didesnis nei ankstesnę dieną. Panašūs augimo šuoliai fiksuoti ir spalio 24 bei 30 dienomis, o didžiausias – per patį Heloviną, spalio 31-ąją, kai užsakymų skaičius, palyginti su ankstesne diena, išaugo daugiau nei 44 proc.
Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad per „Wolt“ galima įsigyti apie 95 proc. jų elektroninės parduotuvės asortimento, kuris iš esmės atitinka ir fizinių prekybos vietų pasiūlą. Be pavienių saldumynų, pirkėjai gali rinktis ir teminius bei siurprizų rinkinius, kuriuose derinami skirtingi skoniai bei tekstūros, pažymi N. Vytė.
Ką įdėti į mažųjų pokštautojų krepšelius?
Vis dėlto tai, kas puikiai tinka Helovino vakarėlio stalui, nebūtinai bus geriausias pasirinkimas vaišinti į duris pasibeldusius pokštautojus.
Pasak N. Vytės, šiuo atveju svarbiausia ne kuo originalesni skoniai, o patogumas dalyti ir kuo platesniam vaikų ratui tinkantys pasirinkimai. Geriausia rinktis nedidelius, individualiai supakuotus saldainius. Verta pagalvoti ir apie kelis skirtingus pasirinkimus: šokoladukus, vaisinius guminukus, minkštus kramtomuosius saldainius.
„Svarbu atkreipti dėmesį ir į aiškų sudėties bei alergenų ženklinimą ir vengti kietų, smulkių ar sunkiai sukramtomų saldainių. Itin rūgščius, aštrius ar kitus ekstremalių skonių skanėstus taip pat verčiau palikti vyresniųjų vakarėliams“, – sako N. Vytė.