Jurijus Smoriginas nekenčia 1 Zodiako ženklo žmonių: „Jie kvaili ir tušti“

Jurijus atskleidė ne tik savo požiūrį į horoskopus, bet ir papasakojo apie savo šeimos istoriją, kūrybinį kelią bei požiūrį į gyvenimą. Be to, jis nepraleido progos pajuokauti ir sukelti diskusijų savo atvirais pasisakymais apie Zodiako ženklus bei jų savybes.

Šeimos kilmė

Jurijus prisipažino, kad visuomet didžiavosi savo šeima, nors apie ją iš pradžių žinojo nedaug.

„Esu iš labai įdomios šeimos – iš lietuviškiausio Lietuvos miesto Kauno, kuriame gyveno mažiausiai lietuvių. Ten dauguma buvo asimiliavęsi. Mano senelis buvo smuikininkas ir grojo Didžiajame teatre, o mama – balerina Maskvoje“, – pasakojo jis.

Baletmeisteris juokavo apie istorines asmenybes ir savo šeimos sąsajas su kultūra: „Tada putinas dar nebuvo gimęs – iš pradžių ten gimė Čaikovskis, kurį giljotinavo, o paskui ir mano senelis. Tuo galima didžiuotis.“

Astrologas pastebėjo, kad Mergelės ženklo žmonės dažnai turi natūralų polinkį į baletą dėl tikslumo ir disciplinos. Jurijus patvirtino, kad jaučiasi šio ženklo atstovu ir nesigėdija savo moteriškos prigimties.

„Kai buvau jaunas, taip pat nesigėdijau. Mane augino tik mama, nes tėtis mirė, todėl visada žinojau, kad stiprus žmogus gali būti tik moteris. Man vyrai yra silpnoji lytis, o moterys – stiprios. Kai suvokiau, kad esu moteriško ženklo, supratau, jog esu stiprus“, – dalijosi jis savo įžvalgomis.

J. Smoriginas taip pat pasakojo, kad yra itin aktyvus žmogus, dažnai dirbantis keliuose projektuose vienu metu.

„Kai mano sūnus man sako: „Tėti, atstok nuo manęs, aš negaliu dirbti penkių darbų vienu metu“, aš suprantu, kad pats dirbu penkis darbus vienu metu. Tai irgi būdinga moteriškam ženklui – juk tik moterys gali vienu metu siuvinėti, glostyti vaiką ir maišyti košę.“

„Aš labai nemėgstu Liūtų...“

Astrologinė analizė atskleidė, kad Smorigino horoskope Saulė, Marsas ir Venera yra glaudžiai susiję, o tai reiškia stiprų polinkį į meną, judesį ir estetiką.

„Kai Marsas ir Venera yra greta, tokie žmonės labai mėgsta judesį – jie yra šokėjai iš prigimties“, – aiškino Šulija.

Pats Jurijus pripažįsta, kad negali gyventi be meno. „Aš ką tik išleidau miuziklą! Ten buvau režisierius, mane pristato kaip dainuojantį atlikėją, bet viskas baigėsi tuo, kad aš ir režisavau miuziklą, ir stačiau choreografiją, ir dainavau, ir vaidinau. Ir visa tai – arenose, kurios buvo pilnos žmonių!“ – džiaugėsi jis.

J. Smoriginas neslepia savo entuziazmo gyvenimui ir nuolatiniam tobulėjimui. „Kai manęs paklausia, kaip gyvenu, atsakau – jaunėju, gražėju!“ – šypsodamasis sakė jis.

Vienu talentingiausių ir charizmatiškiausių Lietuvos baletmeisterių laikomas J. Smoriginas ne tik nepailsta kurti, bet ir lieka ištikimas savo gyvenimo filosofijai: „Negaliu sustoti – ne todėl, kad be darbo negaliu, bet be muzikos, be judesio negaliu.“

Laidos vedėjas paminėjo, kad Smoriginas turi Dvynių ascendentą, o tai lemia jo šnekumą. Jurijus tam pritarė ir pridūrė, kad jo dukra taip pat paveldėjo šį ženklą. Visgi jo santykis su kitais Zodiako ženklais – prieštaringas:

„Aš labai nemėgstu Liūtų... Dabar jūs man sugadinote nuotaiką! Truputį esu susidūręs su Liūto ženklu, bet man atrodo, kad Liūtai yra labai kvaili ir tušti žmonės“, – atvirai rėžė jis, o Naglis tai išgirdęs tarė „ačiū“ taip atskleisdamas, kad jo Zodiako ženklas yra Liūtas.

Gyvenime nebuvau skandalistas

Jurijus vėliau pašmaikštavo apie Šulijos choreografiškus judesius: „Nagli, jūs toks giminingas – būdamas Liūtas, kaip ir aš, choreografiškas. Ar nepastebėjote, kad net prognozuodamas orus darote choreografiškas pozas?“

Šulija atsakė, kad jo horoskope yra ir Mergelės, o Jurijus vėl pabrėžė, kad būtent šio ženklo žmonės yra itin atsidavę menui.

Prisiminus šokių projektus, kuriuose Smoriginas garsėjo aštriais komentarais, laidos vedėjas paklausė, ar jo amplua buvo sąmoningai sukurtas. Jurijus atviravo:

„Iš tikrųjų – ne. Niekada gyvenime nebuvau skandalistas. Aš tiesiog nenusibrėžiau ribų. Labai skeptiškai žiūriu į pramoginius šokius kaip į lyginamuosius – jie niekaip negali apsispręsti, ar tai sportiniai šokiai, ar pramoginiai. O aš atstovavau meną, kuris jau 400 metų pulsuoja civilizacijoje. Man tada atrodė, kad turiu apginti savo poziciją. Tai buvo gynyba, o ne puolimas.“

Anot jo, menas yra universalus, o profesionalūs baleto šokėjai gali atlikti bet kokį stilių:

„Kaip man sakė Jūratė Norvaišienė – baleto žmonės negali šokti? Baleto žmonės gali viską šokti – tik klausimas, ar jie talentingi, ar ne. Aš visada sakau, kad gimiau špagate. Ne fizine prasme, bet tiesiog mane ištempė špagate tiesiai į šokių salę.“

Kalbėdamas apie šeimą, Smoriginas prisipažino, kad nuo 13 metų svajojo turėti vaikų. „Man visada trūko tėvo, todėl labai norėjau sukurti savo šeimą, kurioje būtų tėtis. Dabar mano vaikams per 40 metų, o aš esu pertekęs meilės ir, galima sakyti, juos net kankinu, nes tiesiog negaliu kitaip.“

Miuziklas

Paklaustas, ar 2024-ieji jam atnešė naują sėkmės etapą, Jurijus neslėpė džiaugsmo:

„Labai! Aš net bijau praverti burną, nes iš karto pradeda rašyti – juk ir pats skaitau bulvarą, kaip ir kiekvienas. Sako: „Vėl jis pradėjo girtis.“ Bet kodėl aš negaliu girtis savo gyvenimu? Juk nenusigėriau, nesėdžiu prie konteinerių, nesu sugriuvęs 69 metų senis.“

Jis atskleidė, kad neseniai išleido miuziklą, kuriame atliko ne tik režisieriaus, bet ir choreografo, aktoriaus bei dainininko vaidmenis:

„Aš ką tik išleidau miuziklą! Ten buvau režisierius, mane pristato kaip dainuojantį atlikėją, bet viskas baigėsi tuo, kad aš ir režisavau miuziklą ir stačiau choreografiją, ir dainavau, ir vaidinau. Ir visa tai – arenose, kurios buvo pilnos žmonių! Galvojau: kas čia darosi? Negi jie nemato, kad aš jau diedukas?“

Nepaisant įspūdingos karjeros ir daugybės pasiekimų, J. Smoriginas nesiruošia sustoti:

„Mano sūnus man sako: „Tėti, gal baik, važiuok pailsėti.“ Bet aš negaliu sustoti – ne todėl, kad be darbo negaliu, bet be muzikos, be judesio negaliu.“