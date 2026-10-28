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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jurgis Didžiulis pateko į sukčių akiratį: skubiai įspėja visus

2026-10-28 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomas atlikėjas Jurgis Didžiulis socialiniame tinkle pranešė apie apgavikus, kurie naudojasi jo atvaizdu ir sukūrė netikrą „Instagram“ paskyrą.

Jurgis Didžiulis ir telefonas (nuotr. BNS ir stop kadras)

Žinomas atlikėjas Jurgis Didžiulis socialiniame tinkle pranešė apie apgavikus, kurie naudojasi jo atvaizdu ir sukūrė netikrą „Instagram“ paskyrą.

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Žinomas vyras paragino pranešti apie šią anketą ir ją užblokuoti.

Kreipėsi į gerbėjus

„Sveiki, draugai. Būkite atsargūs – sukurta mano imitacinė anketa. Ten ne aš, o sukčiai. Prašau, iškart raportuokite šią anketą, kai ją pamatysite. Blokuokite, raportuokite ir viską darykite, būkite atsargūs. Ir dar kartelį pasakysiu, kad tikrai nerašyčiau jums instagrame prašydamas pinigų. Jeigu prireiks, paskambinsiu per „WhatsApp“, – vaizdo įraše kalbėjo Jurgis.

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Vyras neslėpė, kad jam yra keista, kad kažkas sukūrė netikrą anketą: „Man visuomet socialinė medija atrodė tarsi psichomagiška apgaulė, kurioje stengiesi save pateikti taip, kaip nori, kad tave pamatytų pasaulis. Ir pastebėti, kad kažkas įkelia mano nuotraukas, ir pateikia viską taip, tarsi tai daryčiau aš pats, priverčia susimąstyti. Ypač žinant, kad visos tos nuotraukos iš ankstesnio gyvenimo laikotarpio.“

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