Jurgis Didžiulis pateko į sukčių akiratį: skubiai įspėja visus

Žinomas vyras paragino pranešti apie šią anketą ir ją užblokuoti.
Kreipėsi į gerbėjus
„Sveiki, draugai. Būkite atsargūs – sukurta mano imitacinė anketa. Ten ne aš, o sukčiai. Prašau, iškart raportuokite šią anketą, kai ją pamatysite. Blokuokite, raportuokite ir viską darykite, būkite atsargūs. Ir dar kartelį pasakysiu, kad tikrai nerašyčiau jums instagrame prašydamas pinigų. Jeigu prireiks, paskambinsiu per „WhatsApp“, – vaizdo įraše kalbėjo Jurgis.
Vyras neslėpė, kad jam yra keista, kad kažkas sukūrė netikrą anketą: „Man visuomet socialinė medija atrodė tarsi psichomagiška apgaulė, kurioje stengiesi save pateikti taip, kaip nori, kad tave pamatytų pasaulis. Ir pastebėti, kad kažkas įkelia mano nuotraukas, ir pateikia viską taip, tarsi tai daryčiau aš pats, priverčia susimąstyti. Ypač žinant, kad visos tos nuotraukos iš ankstesnio gyvenimo laikotarpio.“