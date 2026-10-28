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TV3 naujienos > Žmonės

53-ejų aktorius atsivėrė apie sveikatos problemas: ištiko širdies smūgis

2026-10-28 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 07:30
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Populiaraus britų serialo „Emmerdeilas“ („Emmerdale“) žvaigždė Kevinas Mathurinas (53 m.) pasidalijo sukrečiančia žinia apie savo sveikatą. Aktorius atskleidė, kad buvo patyręs širdies smūgį ir skubiai išvežtas į ligoninę. Pasak jo, prieš tai ilgą laiką teko išgyventi didžiulį stresą ir emocinę įtampą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Populiaraus britų serialo „Emmerdeilas“ („Emmerdale“) žvaigždė Kevinas Mathurinas (53 m.) pasidalijo sukrečiančia žinia apie savo sveikatą. Aktorius atskleidė, kad buvo patyręs širdies smūgį ir skubiai išvežtas į ligoninę. Pasak jo, prieš tai ilgą laiką teko išgyventi didžiulį stresą ir emocinę įtampą.

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Nuo 2020 metų ITV seriale „Emmerdeilas“ dvasininką Charlesą Andersoną vaidinantis aktorius socialiniuose tinkluose atvirai papasakojo apie išgyventą sveikatos krizę, rašė Mirror.

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53-ejų vyras prisipažino, kad ilgą laiką slopino savo emocijas, nesprendė susikaupusių problemų ir ignoravo organizmo siunčiamus įspėjamuosius ženklus.

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Patyrė didžiulį stresą

Socialiniame tinkle „Instagram“ aktorius atskleidė, kad prieš sveikatos sutrikimą išgyveno itin sudėtingą laikotarpį.

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„Patyriau labai daug streso ir spaudimo. Išorinės problemos pradėjo neigiamai veikti mano savijautą. Jaučiau nerimą, stresą, nuolat pykau ir viską laikiau savyje. Nesprendžiau problemų tiesiogiai.

Be to, dėl vėžio netekau labai gero draugo. Mane labai slėgė tai, kad dėl darbo įsipareigojimų negalėjau dalyvauti jo laidotuvėse“, – rašė aktorius.

Pasak K. Mathurino, tą savaitę susikaupusi įtampa tapo sunkiai pakeliama, o netrukus pasireiškė ir fiziniai negalavimai.

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„Tą savaitę visko buvo tiesiog per daug. Visą savaitę jaučiau skausmus šonkaulių ir rankų srityse. Tačiau, kaip man įprasta, nesiskundžiau ir tiesiog gyvenau toliau – filmavausi, sportavau ir važinėjau po šalį, kad galėčiau pabūti su šeima.

Būtent Nikki maldavo manęs užsiregistruoti elektrokardiogramos tyrimui. Kai grįžau iš ligoninės, man paskambino gydytojas ir liepė nedelsiant vykti į skubiosios pagalbos skyrių“, – pasakojo jis.

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Paaiškėjo rimti širdies sutrikimai

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad aktoriaus sveikatos būklė buvo gerokai rimtesnė, nei jis pats įsivaizdavo.

„Trumpai tariant, viena mano arterija buvo užsikimšusi ir dėl to buvo pažeista dalis širdies. Tai sukėlė širdies ritmo sutrikimus, širdies nepakankamumą ir nedidelį širdies smūgį.

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Pats jaučiausi gerai, tačiau mane ir mano šeimą labai išgąsdino tai, kad visą savaitę nekreipiau dėmesio į savo kūno siunčiamus signalus“, – prisipažino aktorius.

K. Mathurinas buvo gydomas Londono „King's“ ligoninėje, kur medikai nuolat stebėjo jo būklę.

„Gulėdamas ligoninėje buvau nuolat stebimas. Man buvo atlikta angiografija, siekiant nustatyti, kiek rimtas arterijų užsikimšimas.

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Laimei, neprireikė operacijos ir stentų. Dabar turiu vartoti nemažai vaistų, sportuoti ir sveikai maitintis, kad sumažinčiau kraujospūdį, širdies ritmą ir cholesterolio kiekį“, – aiškino jis.

Po sukrėtimo pasikeitė požiūris į gyvenimą

Aktorius neslėpė, kad ligoninėje praleistas laikas privertė iš naujo įvertinti savo gyvenimą ir prioritetus.

„Tą savaitę, kurią praleidau ligoninėje, turėjau daug laiko pagalvoti, sustoti, iš naujo įvertinti savo prioritetus ir suprasti, kaip apskritai atsidūriau tokiame gyvenimo etape.

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Tai paskatino visiškai pakeisti požiūrį į žmones, vietas ir dalykus, kurie mane supa.

Noriu matyti, kaip mano vaikai užauga nuostabiais suaugusiais žmonėmis, ir būti šalia, kai jiems prireiks mano patarimo. Noriu kokybiškai leisti laiką su Nikki ir iš tiesų būti šalia jos bei savo šeimos“, – jautriai rašė aktorius.

K. Mathurinas taip pat pabrėžė norintis daugiau dėmesio skirti draugams ir būti dėkingas už profesines galimybes.

„Noriu susitikti su draugais ir pasakyti jiems, kaip vertinu jų draugiją ir kartu praleistą laiką. Noriu būti patikimas kolega, jausti dėkingumą už tai, ką man suteikė ši profesija, ir išlikti atviras viskam, kas laukia ateityje“, – pridūrė jis.

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Asociatyvi nuotrauka (nuotr. tv3 koliažo, nuotr. 123rf.com)
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