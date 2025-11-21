Jolanta Naruševičiūtė pranešė džiugią žinią

„Kartą su Rūta kalbėjome apie būsimos dainos tematiką ir aš jai užsiminiau, kad jau nebenoriu nei apie meilę, nei apie draugystę dainuoti, o ji man sako: „Aš jau senokai esu parašiusi tokį tekstą, kokio atliekant tikrai tavęs niekas nesitikės“. Aš išsyk suklusau, pasidarė nepaprastai smalsu, apie ką jis. O paskaičiusi, supratau, kad jis visoms moterims, kurioms pabodo visokios apkalbos, kitų nuomonė ir jos nusprendžia tiesiog gyventi savo gyvenimą, nekreipdamos dėmesio į aplinkinius“, – šypsosi atlikėja.
Jolanta Naruševičiūtė dalijasi naujiena
„Tekstą dainai rašiau galvodama apie Jolantą: pabandžiau, kaip anglai sako, „apsiauti jos batus“ ir pagyventi jos gyvenimą. Tiesą sakant, jei neįjungsi mygtuko „dzin“, tai nežinia, kaip visą tą neigiamos informacijos ir apkalbų srautą įveiksi. Tad iš tiesų, bet kam, kas kartą gyvenime, ar kas nuolat išgyvena panašias situacijas, daina kuo puikiausiai tiks“, – įsitikinusi Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė.
Savo vokalą Jolanta įrašė Londone, o visas kitas darbas vyko Daliaus Pletniovo įrašų studijoje. Kas įdomu, kad dainos priedainyje skamba ne tik Jolantos balsas, bet ir dainos teksto autorės Rūtos Lukoševičiūtės-Daudienės bei kompozitoriaus Daliaus Pletniovo, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Rezultatas džiugina ir pačią Jolantą, ir dainos autorius. „Man regis, ką tik gimė daina, kuri taps daugelio vakarėlių pačia smagiausia, tituline daina! Garantuoju, kad ji patiks net tiems, kurie vakarėlių metu mieliau sėdi ant sofos: patikėkit, kojos pačios kilnosis, nuotaika kils, o žodžiai liesis laisvai, nes dainos priedainis toks, kad visi kartu galėsite dainuoti!”, – įsitikinusi Jolanta Naruševičiūtė.
