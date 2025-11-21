 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Jolanta Naruševičiūtė pranešė džiugią žinią

2025-11-21 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 10:55

Nors dainininkė Jolanta Naruševičiūtė jau senokai apie asmeninį gyvenimą neatvirauja, internetinė erdvė tiesiog ūžia nuo vis pasivejančios praeities, tas užkirsdama kelią nereikalingoms kalboms, žinoma moteris drąsiai sako „Dzin!”. Būtent taip vadinasi jos naujausia atliekama daina, kuriai tekstą parašė viena mylimiausių Lietuvoje dainų tekstų autorių Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, o muziką: kompozitorius Dalius Pletniovas ir Rūtos sutuoktinis Marius Dauda.

Jolanta Naruševičiūtė
5

Nors dainininkė Jolanta Naruševičiūtė jau senokai apie asmeninį gyvenimą neatvirauja, internetinė erdvė tiesiog ūžia nuo vis pasivejančios praeities, tas užkirsdama kelią nereikalingoms kalboms, žinoma moteris drąsiai sako „Dzin!”. Būtent taip vadinasi jos naujausia atliekama daina, kuriai tekstą parašė viena mylimiausių Lietuvoje dainų tekstų autorių Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, o muziką: kompozitorius Dalius Pletniovas ir Rūtos sutuoktinis Marius Dauda.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kartą su Rūta kalbėjome apie būsimos dainos tematiką ir aš jai užsiminiau, kad jau nebenoriu nei apie meilę, nei apie draugystę dainuoti, o ji man sako: „Aš jau senokai esu parašiusi tokį tekstą, kokio atliekant tikrai tavęs niekas nesitikės“. Aš išsyk suklusau, pasidarė nepaprastai smalsu, apie ką jis. O paskaičiusi, supratau, kad jis visoms moterims, kurioms pabodo visokios apkalbos, kitų nuomonė ir jos nusprendžia tiesiog gyventi savo gyvenimą, nekreipdamos dėmesio į aplinkinius“, – šypsosi atlikėja.

REKLAMA
REKLAMA

Jolanta Naruševičiūtė
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jolanta Naruševičiūtė

Jolanta Naruševičiūtė dalijasi naujiena

„Tekstą dainai rašiau galvodama apie Jolantą: pabandžiau, kaip anglai sako, „apsiauti jos batus“ ir pagyventi jos gyvenimą. Tiesą sakant, jei neįjungsi mygtuko „dzin“, tai nežinia, kaip visą tą neigiamos informacijos ir apkalbų srautą įveiksi. Tad iš tiesų, bet kam, kas kartą gyvenime, ar kas nuolat išgyvena panašias situacijas, daina kuo puikiausiai tiks“, – įsitikinusi Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė.

REKLAMA

Savo vokalą Jolanta įrašė Londone, o visas kitas darbas vyko Daliaus Pletniovo įrašų studijoje. Kas įdomu, kad dainos priedainyje skamba ne tik Jolantos balsas, bet ir dainos teksto autorės Rūtos Lukoševičiūtės-Daudienės bei kompozitoriaus Daliaus Pletniovo, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Rezultatas džiugina ir pačią Jolantą, ir dainos autorius. „Man regis, ką tik gimė daina, kuri taps daugelio vakarėlių pačia smagiausia, tituline daina! Garantuoju, kad ji patiks net tiems, kurie vakarėlių metu mieliau sėdi ant sofos: patikėkit, kojos pačios kilnosis, nuotaika kils, o žodžiai liesis laisvai, nes dainos priedainis toks, kad visi kartu galėsite dainuoti!”, – įsitikinusi Jolanta Naruševičiūtė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų