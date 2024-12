Išgirdusi Nedzinsko pasiūlymą Renata Šakalytė nusprendė netylėti: „Aš esu apšalusi“

Pasak A. Nedzinsko, nėra pakankamai pagrįsta, jog, pavyzdžiui, vaikiškas šampanas ugdo jaunimo įprotį vartoti alkoholį. Be to, nealkoholinis vynas, šampanas ar alus yra vizualiai beveik identiški šioms alkoholio rūšims, tačiau šiuos gėrimus vaikai gali įsigyti be jokių ribojimų.

Išgirdusi Nedzinsko pasiūlymą, Renata Šakalytė nusprendė netylėti

Socialinėje erdvėje R. Šakalytė-Jakovleva išreiškė savo nuomonę iškart po to, kai apie siūlymą išgirdo per radiją:

„Aš esu totaliai apšalusi. Tik šiandien ryte per radiją išgirdau diskusiją ir tos diskusijos tema mane lengvai šokiravo, nes buvo kalbama apie naujojo/senojo Seimo nario, tokio muzikanto, tikrai pakankamai žinomo vyro Antano Nedzinsko siūlymą. Žinot, ką šitas ponas pasiūlė?

Ogi grąžinti į prekybą prieš 5 metus labai gražiai nubalsuotą Seimo sprendimu nebepardavinėti vaikišką šampaną. Įsivaizduojat?“ – kalbėjo žurnalistė.

Kalbėdama ji neslėpė pasipiktinimo ir ironiškai Seimo nariui siūlė nesismulkinti ir grąžinti kitus uždraustus dalykus:

„Aš siūlau ponui Antanui nesismulkinti. Galima prie to vaikiško šampano, kaip visą paketą grąžinti prekybą šokoladinėmis cigaretėmis. Aš prisimenu, mano laikais, kai dar ėjau į mokyklą, tas buvo prieš 30 metų, labai populiarus buvo dalykas.

Dalindavomės tomis šokoladinėmis cizomis, žaisdavome. Puiki edukacinė priemonė. Grąžinkime šituos būtinai ir aišku uždėkime vyšnią ant torto ir grąžinkime beržinės košytės porcijas. Jeigu jau geri vaikišką šampaną, trauki šokoladinį dūmą, tai būtinai reikia ir pliūha gauti vieną, kitą su diržu.“

Vėliau Renata aptarė, kad valstybėje problemų apstu, tai kodėl Seimo nariai imasi spręsti nebūtinų dalykų?

„O šiaip, juokas pro ašaras. Kai tikrai problemų mūsų valstybėje yra nors vežimu vežk, yra ką siūlyti, ką taisyti, ko imtis. Tikrai vertesnio. Ar čia prioritetas yra vaikiško šampano grąžinimas į rinką?

Tu rimtai? Ką ten tada veiki? Kokius turi padėjėjus, patarėjus? Yra toks labai geras posakis: „Svetima gėda.“ Bet šiuo atveju net nenoriu to jaustis. Tiesiog, ne vienas lauke karys šitas žmogus. Partijos kolegos, kiti žmonės gal labiau mąstantys. Pakalbėkit jūs su juo, gal gana?“ – „Instagram“ istorijose kalbėjo R. Šakalytė-Jakovleva.