Seime – siūlymas vėl leisti vaikišką šampaną, alkoholio taros imitacijas

Tokias Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas Seime jis užregistravo trečiadienį.

Pasak jo, nėra pakankamai pagrįsta, jog, pavyzdžiui, vaikiškas šampanas ugdo jaunimo įprotį vartoti alkoholį. Be to, nealkoholinis vynas, šampanas ar alus yra vizualiai beveik identiški šioms alkoholio rūšims, tačiau šiuos gėrimus vaikai gali įsigyti be jokių ribojimų.

„Nėra jokių amžiaus cenzo draudimų įsigyti nealkoholinio šampano ar alaus bei vyno, kurie imituoja alkoholinius gėrimus ar jų tarą. Todėl, remiantis lygiateisiškumo principu, siūloma panaikinti ribojimus parduoti gėrimus, imituojančius alkoholinius gėrimus ar jų tarą, kurie yra skirti vaikams“, – aiškinamajame rašte nurodė A. Nedzinskas.

Jo teigimu, beveik visose Europos Sąjungos šalyse vaikiško šampano gamyba ir prekyba nėra draudžiama, todėl draudimas kenkia Lietuvos verslui – žmonės jo įsigyja kaimyninėse Lenkijoje ar Latvijoje.

Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 metų lapkričio. Alkoholinius gėrimus imituojantys produktai buvo uždrausti motyvuojant, kad jie ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį.

Tuo metu skaičiuota, kad vaikiško šampano Lietuvoje per metus parduodama daugiau kaip 0,5 mln. butelių.