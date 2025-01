Išgirdus, ką padarė 41-erių langų valytojas, nustėro: vertas didžiausios pagarbos

Šis herojiškas langų valytojas, 41-erių metų Marcin Tyjon, rizikavo savo gyvybe, gelbėdamas sužeistus vaikus per išpuolį Southporte. Po to, kai Axel Rudakubana praėjusį liepą surengė kruviną išpuolį per Taylor Swift tematikos šokių vakarėlį, Marcin netgi suteikė pirmąją pagalbą vienai jaunai aukai.