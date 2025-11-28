 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdęs princo Harry naujieną, jo senelis neatlaikė: pasakė tiesiai šviesiai

2025-11-28 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 19:40

Kai princas Harry ir Meghan Markle prieš aštuonerius metus paskelbė apie savo sužadėtuves, Harry senelis, princas Philipas, reagavo į poros džiugią žinią labai netikėtai.

Princas Philipas, Harry su Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Kai princas Harry ir Meghan Markle prieš aštuonerius metus paskelbė apie savo sužadėtuves, Harry senelis, princas Philipas, reagavo į poros džiugią žinią labai netikėtai.

Po vos pusantrų metų draugystės Harry ir Meghan Markle 2018 m. lapkričio 27 d. paskelbė apie sužadėtuves, pasidalindami žinia atvirame interviu, kuriame Meghan pasigirdo įspūdingu deimantiniu žiedu, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Harry ir Meghan Markle
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Harry ir Meghan Markle

Vienam ši žinia itin nepatiko

Nors karališkųjų gerbėjų ir komentatorių reakcija buvo džiugiai nuteikianti, buvo vienas asmuo, kuriam naujiena nepatiko ir kuris išreiškė įspėjimą Harry prieš vestuves – jo senelis, princas Philipas.

Pasak karališkųjų biografų Andrew Lownie, princas Philipas esą įspėjo savo anūką: „Su aktorėmis galima draugauti, bet ne vesti jas.“

Nepaisant akivaizdaus nepasitenkinimo, velionis princas Philipas dalyvavo poros vestuvėse kartu su karaliene Elžbieta Šv. Jurgio koplyčioje Vindzore 2018 m. gegužės 19 d.

Karališkoji biografė Ingrid Seward taip pat teigė, kad Philipas nebuvo sužavėtas Meghan Markle.

Savo knygoje „Mano motina ir aš“ ji rašė, kad Harry senelis buvo „vienas iš nedaugelio atsargių“ dėl hercogienės santykių pradžioje.

Princas Philipas dar labiau nepritarė Meghan po to, kai Sasekso hercogas ir hercogienė 2020 m. atsisakė savo karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją.

Ingrid Seward atskleidė, kad Harry senelis nesuprato, kodėl Meghan nenorėjo sekti jo pavyzdžiu – juk tapęs Edinburgo hercogu Philipas atsisakė savo gimtosios pilietybės, karinės karjeros ir pavardės.

2020 m. interviu su „Sky News“ karališkasis ekspertas paaiškino: „Manau, kad jis labai, labai nusivylęs, nes mano, jog jis atsisakė savo karinės karjeros, kad galėtų būti šalia karalienės ir padėti monarchijai. Ir kodėl Meghan negali tiesiog atsisakyti savo aktorės karjeros, palaikyti savo vyrą ir padėti monarchijai? Jis tiesiog nesupranta, kodėl ji negalėjo paremti Harry ir jam padėti, o norėjo turėti savo balsą.“

Princas Philipas nebuvo vienintelis, kuris, kaip teigiama, buvo susirūpinęs dėl to, kaip greitai Harry ir Meghan susižadėjo. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

