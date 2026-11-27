Socialiniame tinkle „Instagram“ nelaimės ištiktas R. Galvonas pasidalijo nauju įrašu.
Rokas Galvonas siunčia žinią
„Vakar grįžau į tėvu namus. Ir atrodo, namų sienos tikrai gydo.
Jau pagavau save besišypsantį. Kaip nesišypsoti, kai aplink tūkstančiai lempučių, kvepia orkaitėj skrundančiais pyragais, o iš dangaus vis pasipila snaigės…
Vis galvoju apie jūsų žinutes. Daugybę žinučių, kuriose siūlote pagalbą, klausiate kaip galite padėti. Nelengva priimti pagalbą, kai visada buvau tas, kuris pats ją siūlo kitiems.
Tad ilgai galvojau ir manau, kad pati geriausia pagalba man šiuo metu – tai verslo palaikymas, galimybė užsidirbti. Visi ruošiamės Kalėdoms, tad jeigu norite padėti šiuo sudėtingu metu, kviečiu artimuosius džiuginti dovanomis iš mano elektroninės parduotuvės www.rokovirtuve.lt, kviečiu lankytis restoranuose, atvykti į nuostabų Kalėdų parką Krikštėnų dvare, kuris pripildys jus Kalėdų džiugesio. Kol kas tai yra geriausi būdai prisidėt
Esu Jums labai labai dėkingas už palaikymą, kurį jaučiu, už rūpestį, už visas geras mintis ir žodžius, kuriuos siunčiate. Pasimatysime restoranuose, renginiuose – gyvenimas negali sustoti, o laikas gydo žaizdas.
Tikėjau ir tikėsiu, kad VISKAS BUS GERAI“, – rašė R. Galvonas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Bendrasis pagalbos centras (BPC) pranešė, kad pirmadienio naktį, 03.35 val., numeriu 112 gautas skubus pranešimas apie Liepų g., Vydmantų k. (Kretingos r.) degantį pastatą.
Į įvykio vietą nedelsiant išskubėjo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos iš Kretingos, Palangos bei Klaipėdos. Operatyviai informuota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis ir policija.
Atvykus pirmiesiems ugniagesiams padėtis jau buvo kritinė – maždaug 1 tūkst. kvadratinių metrų pastato stogas jau buvo sukritęs. Ugniagesiams gelbėtojams pavyko išnešti kelis pavojingus dujų balionus bei apsaugoti priblokuotą pastatą, iš kurio saugiai išėjo du poilsiautojai.