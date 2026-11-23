Tai jau ne pirmasis kartas, kai ugnies stichija skaudžiai paliečia šefo šeimą – dar praėjusią savaitę R. Galvonas dalijosi jautria istorija apie vasarą gaisre sudegusį itin brangų šeimos prisiminimą.
Naktį kilęs gaisras pastatą pavertė pelenais
Bendrasis pagalbos centras (BPC) pranešė, kad pirmadienio naktį, 03.35 val., numeriu 112 gautas skubus pranešimas apie Liepų g., Vydmantų k. (Kretingos r.) degantį pastatą.
Į įvykio vietą nedelsiant išskubėjo Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos iš Kretingos, Palangos bei Klaipėdos. Operatyviai informuota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis ir policija.
Atvykus pirmiesiems ugniagesiams padėtis jau buvo kritinė – maždaug 1 tūkst. kvadratinių metrų pastato stogas jau buvo sukritęs. Ugniagesiams gelbėtojams pavyko išnešti kelis pavojingus dujų balionus bei apsaugoti priblokuotą pastatą, iš kurio saugiai išėjo du poilsiautojai.
Pats R. Galvonas naujienų portalui tv3.lt patvirtino apie įvykusią nelaimę: „Šiuo metu tvarkomės gaisro padarinius.“
Vėliau socialiniuose tinkluose šefas pasidalijo kraupia nuotrauka iš įvykio vietos, kurioje matyti liepsnose skendintis stogas ir tiršti dūmai, bei atvėrė širdį apie patirtą šoką.
„Šią naktį mus užklupo didelė nelaimė. Turbūt nėra žmogui baisesnės stichijos už ugnį. Ta pati, kuri šildo, ramina, gali pernakt atimti tai, ką kūrei, kur dirbai, kuo džiaugeisi ir džiuginai kitus. Šiandien Virkštininkų kurorto nebėra. Gal po kurio laiko galėsiu sakyti kitaip, bet šiandien, po siaubingos nakties, jis virtęs pelenais“, – rašė verslininkas.
R. Galvonas taip pat kreipėsi į visus klientus dėl artėjančių švenčių bei Naujųjų metų renginių, prašydamas šiek tiek kantrybės: „Susisieksime iki savaitės pabaigos. Pasiūlysime variantų, kuo galime pakeisti planuotus renginius, arba grąžinsime pinigus. Mums reikia poros dienų susitvarkyti pirminiams padariniams, nuraminti kolektyvą ir pradėti ramiau kvėpuoti.“
Ugnis šeimą skriaudžia ne pirma kartą: vasarą sudegė močiutės prisiminimas
Skaudi „Virkštininkų dvaro“ netektis – ne vienintelis ugnies kirtis R. Galvono šeimai pastaruoju metu. Tik praėjusią savaitę šefas internete dalijosi nepaprasta, širdį glostančia istorija apie savo 90-metę močiutę ir gaisro sunaikintą senelio „Volgą“.
Šią vasarą liepsnos pasiglemžė Roko močiutės ir šviesaus atminimo senelio automobiliui „Volga“, kuris šeimai reiškė kur kas daugiau nei tiesiog transporto priemonę.
„Sudegė ne mašina, ne metalo gabalas, o labai brangus gražiausio gyvenimo laiko prisiminimas. Kiek su ja važiuota! Kiek svečių aplantyta, kiek nuotykių išgyventa, kiek Lietuvos pamatyta... Didelis dalykas buvo anuomet Volgą turėti!“, – skaudžią netektį prisiminė Rokas.
Tačiau 90-metė močiutė nenuplūdo ašaromis ir visai neseniai nustebino anūkus. Prieš kelias dienas pasidėjusi ant stalo santaupų kortelę ji paprašė: „Paimkit pinigų ir naują Volgą nupirkit“.
Anūkai nedvejodami išpildė močiutės svajonę ir netrukus kieme jau stovėjo kita blizganti „Volga“.
„Neklausėm babos, kam jos reikia, vis tiek baba neatsakys. Tik vieną dieną tyliai susiruoš ir paprašys pavežėti tuo pačiu įprastu maršrutu. O mes žinosim – nors babos ir senelio pasimatymai dabar visiškai tylūs, jam patiks, kad baba į juos atvažiuoja ne bet kaip. Pasipuošusi, susikaupusi ir su blizgančia Volga. Svajonės amžiaus limito neturi“, – tuomet jautriai rašė R. Galvonas.
Dabar, po antrojo gaisro, pasiglemžusio ir paties Roko puoselėtą verslą, šeimai vėl teks pademonstruoti tą pačią tvirtybę bei vienybę.
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