Pranešimas apie nelaimę Bendrajame pagalbos centre gautas 17.30 val. Ugniagesiai iškviesti į Surviliškio miestelio Liepupio gatvę.
Ugniagesių gelbėtojų įspėjimas gyventojams
Atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad kamine degę suodžiai jau buvo išdegę, o namo patalpos nebuvo uždūmintos. Ugniagesiai pastatą patikrino termovizoriumi – padidėjusios temperatūros požymių niekur nebefiksuota.
Rąstinis, 14 × 9 metrų dydžio gyvenamasis namas yra su mansarda, jo stogas dengtas skarda. Kaminas pristatytas prie sienos.
Gyventojams ugniagesiai rekomendavo prevenciškai išvalyti kaminą. Namuose yra įrengtas dūmų detektorius.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Kaip tinkamai prižiūrėti savo kaminą?
Anksčiau su naujienų portalu tv3.lt savo žiniomis apie kaminų valymą dalijosi kaminkrėtys Tadas Lagunovičius. Jis pasakojo, kad geriausias pasiruošimas intensyviam šildymo sezonui – tai reguliari profilaktinė kamino patikra dar prieš pradedant šildytis.
„Aš visą laiką, kiek su žmonėmis kalbu, sakau, kad geriausia yra darytis profilaktikas. Prieš kūrenimo sezoną išsivalyti, kad specialistas atvažiavęs sužiūrėtų, ar viskas tvarkoje, ir ramiai kūrentis.
Kiekvienais metais būna vis kitoks užsinešimas, žmonės pasirenka skirtingą kurą, todėl atsiranda įvairių problemų“, – sakė jis.
Pasak pašnekovo, jei krosnis tinkamai prižiūrima ir teisingai kūrenama, daugeliu atvejų pakanka vieno kokybiško kamino valymo per metus.
„Priešgaisrinė tarnyba rekomenduoja valyti du kartus per sezoną, tačiau aš šį darbą dirbu devynerius metus ir iš praktikos galiu pasakyti, kad vieno gero valymo per metus tikrai užtenka, jei kūrenama teisingai.
Nebent žmogus nereaguoja į pastabas, kūrena šlapiomis malkomis ar per žema temperatūra. Tada kaminas užsineša greičiau ir valyti tenka dažniau“, – aiškino specialistas.
Kada kaminą galime valyti patys, o kada be specialisto neišsiversime?
Paklaustas, ar žmogus pats gali išsivalyti kaminą be kaminkrėčio pagalbos, T. Lagunovičius nedvejodamas sakė: visais atvejais galima bandyti tai daryti, tačiau ne visais atvejais pavyks.
„Tarkim, kai yra derva, tas blogas suodis vadinamas, jau su paprastu šepetuku, kurį gali prekybos centruose nusipirkti, neišvalysi. Paprastą gerą suodį gali išvalyti be problemų, o dervai reikia specialių įrankių“, – aiškino pašnekovas.
Kaminkrėtys sakė, kad kamine susikaupus dervoms pagalba gali tapti nebrangūs kamino valymo milteliai. Juos panaudojus suodžiai „skrunda“, pasidaro panašūs į morengą, tada juos galima lengviau išvalyti paprastu šepečiu, be specialios įrangos.
„Milteliai kainuoja apie penkis eurus, tad iš finansinės pusės nebrangiai gaunasi pačiam pasidaryti. Aišku, ne visose situacijose tai gali padaryti, bet jie gelbėja ir žmogus pats gali prasivalyti“, – sakė specialistas.
Vis tik kartais tokie bandymai patiems valyti kaminą gali baigtis papildomomis problemomis. Pavyzdžiui, iš apačios valant kaminą gali būti pažeidžiami metalinio įdėklo sujungimai. Tokiu atveju kamine susidaro susiaurėjimas, kuriame suodžiai kaupiasi greičiau.
Norintiems pasitikrinti kamino vidaus būklę, T. Lagunovičius išdavė paprastą būdą, kaip tai daro pats.
„Aš pats paprasčiausiai darau: kai atvažiuoju pas žmogų, su prožektoriumi šviečiuosi, su telefonu nuotrauką pasidarau ir pakankamai aiškiai matosi visas užsinešimas.
Jeigu nėra galimybės užlipti ant stogo žmogui, jis pats gali su telefonu pasidaryti nuotrauką, ją prisiartinti ir net pasianalizuoti, kaip ten viskas užsinešę“, – patarė jis.
Prasidedant dar vienam šildymo sezonui atminkite, kad saugaus šildymo formulė išlieka paprasta: kokybiškas kuras, tinkama kūrenimo temperatūra ir reguliariai atsakingai prižiūrimas kaminas. Išpildžius visas formulės dedamąsias žiemą galima pasitikti ramiai ir be nemalonių staigmenų.
Visą pokalbį su T. Lagunovičiumi galite rasti čia.
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