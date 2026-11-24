Dabar vyras socialiniuose tinkluose plačiau papasakojo apie nelaimės padarinius bei paviešino nuotrauką iš įvykio vietos.
Papasakojo plačiau
Prie nuotraukos, kurioje matosi dūmuose skendintis pastatas ir atvira liepsna degantis pastato stogas, R. Galvonas rašė:
„Šią naktį mus užklupo didelė nelaimė. Turbūt nėra žmogui baisesnės stichijos už ugnį. Ta pati, kuri šildo, ramina, gali pernakt atimti tai, ką kūrei, kur dirbai, kuo džiaugeisi ir džiuginai kitus.
Šiandien Virkštininkų kurorto nebėra. Gal po kurio laiko galėsiu sakyti kitaip, bet šiandien, po siaubingos nakties, jis virtęs pelenais.
Dėl visų artėjančių švenčių ir planuoto Naujųjų metų sutikimo su visais savo klientais susisieksime iki savaitės pabaigos. Pasiūlysime Jums variantų, kuo galime pakeisti planuotus renginius, arba grąžinsime pinigus. Labai prašau Jūsų kantrybės, susisieksime iškart kai tik galėsime. Nei vieno iš Jūsų nepaliksime nežinioje.
Mums reikia poros dienų susitvarkyti pirminiams padariniams, nuraminti kolektyvą ir pradėti ramiau kvėpuoti.
Kol kas žodžių dar trūksta.
Ačiū visiems už kantrybę.“
Primename, kad anksčiau vyras naujienų portalui tv3.lt patvirtino apie gaisrą.
„Šiuo metu tvarkomės gaisro padarinius“, – trumpai situaciją pakomentavo jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad BPC duomenimis, šiandien 03.35 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Kretingos raj., Vydmantų sen., Vydmantų k. Liepų g. dega pastatas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos, Kretingos raj., Palangos ir Klaipėdos m. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui).
Kaip rašė BNS, atvykus ugniagesiams maždaug 1 tūkst. kvadratinių metrų stogas jau buvo sukritęs, pranešė Bendrasis pagalbos centras.
Ugniagesiai išnešė kelis dujų balionus. Pavyko išgelbėti priblokuotą pastatą, iš kurio išėjo du poilsiautojai.