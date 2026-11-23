Reaguodamas į nelaimę, Palangos meras Šarūnas Vaitkus socialiniuose tinkluose išreiškė užuojautą bei palaikymą jaunajam pajūrio verslininkui.
Išreiškė palaikymą
Š. Vaitkus palinkėjo jam ištvermės šiuo sunkiu metu.
„Ugnis per akimirką gali sunaikinti tai, kas kurta su dideliu entuziazmu ir visa širdimi.
Šiąnakt skaudi nelaimė ištiko Roką Galvoną – Vydmantuose, netoli Palangos, sudegė jam priklausęs Virkštininkų dvaras, kurį jis linksmai vadindavo Virkštininkų kurortu. Ugniagesiams apie nelaimę buvo pranešta apie pusę keturių ryto.
Sunku įsivaizduoti, ką reiškia per vieną naktį netekti vietos, į kurią sudėjai tiek savo sumanymų, darbo, energijos ir širdies. Ir kuri sutraukdavo bei džiugindavo daugybę lankytojų.
Rokas – aktyvus, energingas, jaunas verslo žmogus, viską kuriantis nuo nulio – atkaklumu, darbu ir tikėjimu tuo, ką daro. Ir visada labai pozityvus pats, kaip ir jo sumanymai.
Palangoje Roko restoranai jau tapo vietomis, kur susitinka žmonės, kur kuriama atostogų nuotaika ir smagūs prisiminimai, kur svečiai atranda, kokia gardi, jauki ir populiari yra lietuviška virtuvė. Ypač, kai ji taip nuotaikingai papildo kurortinių skonių pasirinkimą.
Gaisras – baisi nelaimė. Tačiau tikiu, kad bendrystė, žmonių palaikymas ir atjauta gali padėti atsitiesti net po sunkiausių išbandymų.
Noriu išreikšti Rokui ir jo komandai nuoširdų palaikymą ir palinkėti stiprybės.
Rokai, net po sunkiausių naktų visada ateina rytas! Viskas bus gerai!“ – rašė Palangos meras.
Skaudi nelaimė
Primename, kad Bendrosios pagalbos centras (BPC) šiandien pranešė, kad pirmadienį paryčiais degė pastatas Kretingos rajone. Naujienų portalui tv3.lt šefas Rokas Galvonas patvirtino, kad degė jo „Virkštininkų dvaras“.
Dabar vyras socialiniuose tinkluose plačiau papasakojo apie nelaimės padarinius bei paviešino nuotrauką iš įvykio vietos.
Prie nuotraukos, kurioje matosi dūmuose skendintis pastatas ir atvira liepsna degantis pastato stogas, R. Galvonas rašė:
„Šią naktį mus užklupo didelė nelaimė. Turbūt nėra žmogui baisesnės stichijos už ugnį. Ta pati, kuri šildo, ramina, gali pernakt atimti tai, ką kūrei, kur dirbai, kuo džiaugeisi ir džiuginai kitus.
Šiandien Virkštininkų kurorto nebėra. Gal po kurio laiko galėsiu sakyti kitaip, bet šiandien, po siaubingos nakties, jis virtęs pelenais.
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Mums reikia poros dienų susitvarkyti pirminiams padariniams, nuraminti kolektyvą ir pradėti ramiau kvėpuoti.
Kol kas žodžių dar trūksta.
Ačiū visiems už kantrybę.“
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