„Midsummer Vilnius“ festivalį atidarysiantį Igną Pociūną „Dady was a Milkman“ festivalyje bus galima pamatyti du kartus. Antras Igno pasirodymas bus kartu su liepos 14 d. koncertuosiančia legendine latvių grupe „Brainstorm“. Prieš kelis metus susibičiuliavę dviejų šalių atlikėjai vidurvasario publikai kartu atliks bendrą kūrinį „This Is How I Feel", rašoma pranešime spaudai.

Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (15 nuotr.) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) +11 Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiaiĮ „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas) Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai (Fotobankas)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į „Midsummer Vilnius“ festivalį susirinko išsipuošę svečiai

REKLAMA

„Pirmiausia tarp mūsų užsimezgė draugystė, o jau vėliau, po susitikimų festivaliuose ir didesniuose koncertuose nutarėme pabandyti kurti kartu. Gal dėl to ir dainos tema – tikrus draugus, vienas kitą suprantančius iš pusės žodžio, jungiančio ryšio galia“, – sakė „Dady Was A Milkman“ vokalistas I. Pociūnas. „Norėjome, kad daina skambėtų lengvai ir pozityviai, tačiau neštų paprastą, bet svarbią žinutę. „This Is How I Feel" yra tarsi paskatinimas kuo daugiau laiko skirti patiems artimiausiems žmonėms“.

Vieną dieną latvių grupės nario Renarso Kauperso galvoje suskambo paprasta melodija, kurią jis mobiliuoju telefonu nusiuntė Ignui Pociūnui. Ignas su prodiuseriu Vitu Vaičiuliu sukūrė naują melodiją. „Vienoje „Brainstorm“ repeticijoje supratome, kad ji skamba geriau nei originalas. Netrukus jau skridau į Vilnių, kur visi užbaigėme kurti priedainį. Ignas labai greitai sukūrė tekstą, ir viskas – daina buvo baigta“, – pasakoja „Brainstorm“ narys R. Kaupers.

REKLAMA

REKLAMA

„Brainstorm‘ ai – nepaprastai šilti, atviri ir draugiški žmonės. O kai lengva bendrauti, viskas lengvai pavyksta. Dar daugiau – tą patį galiu pasakyti ir apie nepaprastai šiltą Lietuvos ir Latvijos tarpusavio ryšį. Šiais metais turime itin daug pasirodymų Latvijoje, štai ir šį savaitgalį sugrojome ypatingai jaukų koncertą Kuldigoje. Neįtikėtina, kai svečioj šaly žmonės sutinka su meile ir leidžia pasijusti kaip namie. Absoliučiai nuostabu! Su nekantrumu laukiu mūsų bendro pasirodymo liepos 14 d., tai labai malonus būdas pagaliau vėl susitikti!”, – į abu koncertus kviečia Ignas Pociūnas.

Gerai žinomų kaimyninių šalių muzikos scenos figūrų – vieno geriausių Lietuvos atlikėjų „Daddy Was A Milkman“ ir populiariausios Latvijos grupės „BrainStorm“ bendrą hitą „This Is How I Feel“ galima girdėti visose muzikos klausymosi internete platformose, dainą transliuoja Lietuvos ir Latvijos radijo stotys. Į abiejų grupių koncertus „Midsummer festivalyje“ išpirkti beveik visi bilietai.