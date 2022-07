Tarp atsisakiusių groti Naisiuose – ir Rimos Baškienės sūnaus grupė: atskleidė savo motyvus

Iš festivalio paskutinėmis akimirkomis traukėsi ne tik lietuvių atlikėjai, bet ir ukrainiečių grupė „TaRuta“. Dėl šių muzikantų sprendimo R. Karbauskis apgailestauja labiausiai ir teigia, kad jie buvo „šlykščiai apgauti“. O pati grupė „Thundertale“ – festivalio bendraautorė, kuri ilgus metus koncertuodavo renginio metu. Kas pasikeitė ir kodėl šiemet atlikėjai nusprendė festivalyje nebegroti?

„Thundertale“ išsakė savo poziciją: atsitraukėme

Muzikos grupės „Thundertale“ atlikėjas Laurynas Baškys paaiškino, kodėl šiemet nelipo ant festivalio „Naisių vasara“ scenos.

„Priežastis ir buvo – prie susidariusios situacijos tiesiog negalėjome leisti, kad mūsų vardas taptų socialinių ir politinių priešpriešų dalimi. Mums labai nemalonu, kad festivalis, kurio mes buvome bendraautoriai prieš 11 metų ir kurio idėja buvo vienyti žmones, apjungti šeimas, sudaryti sąlygas pasidžiaugti koncertu iki vėlumos blaivioje aplinkoje, pateko į dabartinę kovos areną. Nusprendėme atsitraukti, kad nedalyvautume dalykuose, kuriuose nenorime dalyvauti. <...> Realiai tai buvo atsitraukimas“, – tv3.lt sakė grupės narys L. Baškys.

Jis pridūrė, kad muzikantai nėra tie žmonės, kurie įsitrauktų į politines aistras. Atvirkščiai, jo manymu, muzikos atlikėjai turi vienyti žmones.

„Mes negalime ir nenorime spręsti, kieno ten politinė veikla ir tarpusavio kovos lėmė šitą tokia nemalonią situaciją. <...> Matome, kad įvyko konfliktinė situacija. Mūsų grupės visuomet žinutė ir pozicija buvo tokia, kad tauta turi būti vieninga. Mes, muzikantai, turime vienyti tautą, o ne ją skaldyti į grupes. Ypač kai už kelių šimtų kilometrų vyksta karas, mes turime būti kaip tauta vieningi ir tarpusavyje nesipešti. Jeigu vyksta tokios peštynės, mes tada jau atsitraukiame. <...> Nenorime būti dalimi procesų, kurie prisideda prie konfliktinės situacijos vystymosi toliau“, – kalbėjo jis.

Pažįstami su ukrainiečių grupe, bet gandus neigia

„Naisių vasara“ festivalyje turėjo groti ir ukrainiečių grupė „TaRuta“, tačiau ji paskutinėmis minutėmis taip pat atšaukė pasirodymą. L. Baškys teigė, kad su šia grupe yra pažįstami, praeityje turėjo du bendrus koncertus. Vis dėlto jis tvirtino, kad „Thundertale“ niekaip neprisidėjo prie „TaRuta“ sprendimo nekoncertuoti festivalyje.

„Esame turėję porą koncertų drauge. <...> Buvo „Kovojančiai sesei“ koncertų ciklas ir mes dalyvavome Elektrėnuose, po to turėjome ir Tauragėje vieną koncertą. Esame su grupės „TaRuta“ nariais bendravę“, – sakė L. Baškys.

Tačiau jis paneigė internete sklandančią versiją, kad neva „Thundertale“ nariai atkalbėjo „TaRuta“ nuo dalyvavimo „Naisių vasaros“ festivalyje.

„Ne, tai yra netiesa. Mes su grupe „TaRuta“ penktadienio vakarą turėjome pokalbį. Jie mūsų klausė, ką mes darysime – ar dalyvausime, ar nedalyvausime. Mes pasakėme, kad stebime situaciją, svarstome dar. Po to buvo dar vienas pokalbis, bet jau buvome informavę organizatorius, kad mes neatvykstame. Jiems pasakėme, kad toks mūsų sprendimas, bet jie jau buvo priėmę savo sprendimą. <...> Šitoje vietoje mes susilaikėme nuo bet kokių dalykų, kurie galėtų toliau eskaluotis, juo labiau įtakoti kažkieno kito sprendimą“, – tvirtino „Thundertale“ narys.

Rima Baškienė: „Šiaip sau niekas neatsisako“

Tuo tarpu L. Baškio mama Rima Baškienė, buvusi ilgametė „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos“ (LVŽS) narė ir kadaise R. Karbauskio bendražygė, vėliau perėjusi į S. Skvernelio buriamą partiją „Vardan Lietuvos“ teigė, kad kiekviena muzikos grupė turėjo savo priežasčių priimti tokį sprendimą.

Pati R. Baškienė sakė šiemet nedalyvavusi festivalyje „Naisių vasara“. Paklausta, kodėl sūnaus grupė atsisakė koncertuoti, ji ragino paklausti jų pačių.

„Matomai, nenorėjo dalyvauti politinėse peripetijose ir intrigose, kurios vyko tuo metu. Jie apie tai rašė ir savo „Facebook“. Šiaip tai reikia klausti jų pačių. <...> Žinau, kad mano kolegos Seimo nariai buvo kviesti. Galbūt ne visi buvo nekviesti. Turėjau kitą renginį – renginys Dargaičiuose, atidarymo graži šventė. Taip kad, aš dalyvavau kitame renginyje ir „Naisių vasaros“ festivalyje nebuvau“, – komentavo Seimo narė, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovė R. Baškienė.

Politikė nelinkusi vertinti šių metų festivalio kaip patyrusio nesėkmę.

„Vis tiek žmonės susirinko. Nebuvo tie atlikėjai – buvo kiti. „Naisių vasaros“ festivalio, kiek pamenu, idėjos ir buvo, kad būtų vaikų užimtumas, kad galėtų atvykti šeimos. <...> Vyksta taip, kaip vyksta. Mačiau atsiliepimus, kad žmonių buvo daug. Festivaliai, aišku, labai sąlygojami oro sąlygų. Lietus galbūt kažkiek sutrukdė“, – svarstė R. Baškienė.

Portalas tv3.lt teiravosi, ar muzikos grupės galėjo atsisakyti pasirodyti festivalyje dėl politinio konteksto. R. Baškienės teigimu, šiaip sau tokie sprendimai nepriimami, tam turi būti priežasčių.

„Man sunku atsakyti į šitą klausimą, nes aš tikrai nežinau motyvų pagrindinių. <...> Matomai, buvo tam priežasčių. Muzikantai – vieninga bendruomenė, jeigu jie ir vieni, ir kiti, ir treti, ir penkti, kiek ten grupių buvo pakviesta, atsisakė, matomai, tai buvo jų sprendimas. Įvyko taip, kaip įvyko. Linkiu ir tikiuosi, kad kitur bus renginiai rengiami ir žmonės turės, kuo džiaugtis. <...> Matomai, šiaip sau niekas neatsisako. Atsisako motyvuojant. Manau, buvo tam tikri argumentai, bet apie juos gali kalbėti patys atlikėjai“, – sakė R. Baškienė.

R. Karbauskis turi savo versiją

Savo ruožtu LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis situaciją aiškina visai kitaip. Jo teigimu, čia įsimaišė politinės jėgos ir stengėsi pakišti koją festivalio organizatoriams.

Jis minėjo, kad dažniausiai girdėjo vieną ir tą pačią atsisakymo koncertuoti priežastį – kreipimąsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo valstybės vadovu.

„Čia nieko bendro su atlikėjų solidarumu nėra. Likus vienai dienai iki festivalio pabusti ir suprasti, kokios yra Karbauskio pažiūros, yra juokinga. Aš apie tai, kad reikia kreiptis į KT dėl Landsbergio esu pasakęs daug kartų ir gerokai anksčiau. Kaip tada su tuo sutikti, pasirašyti sutartį, kaip po to patikėti tuo, kad likus vienai dienai staiga sugalvojo visi iš karto ir padarė tokį žingsnį? Akivaizdu, kad tai <...> yra organizuota akcija, kryptingai tikintis, kad jie sulaužys festivalį. Bet nepavyko“, – minėjo R. Karbauskis.

Jis tikino, kad esą konservatoriai ir liberalai galėjo sąmoningai siekti sutrukdyti vykti festivaliui. R. Karbauskis minėjo tam tikras pavardes, tarp jų ir kultūros ministrą Simoną Kairį.

„Žinant, kad su tuo susiję politikų padėjėjai ir patys politikai, akivaizdu, kas čia vyko. Vyko bandymas sunaikinti šitą festivalį, aišku, jis visai nevykęs. Dabar bus antras festivalis, dar sykį pabandys žlugdyti, bus trečias festivalis. Vieninteliu būdu <...> šitą festivalį galima sunaikinti, tai yra perkasti visus kelius, kurie veda į Naisius. Kitaip jo nesunaikinsi“ , – teigė LVŽS lyderis.

Paklaustas, kokių turi įtarimų dėl galimo poveikio atlikėjų sprendimams, R. Karbauskis neabejojo, kad už to stovi politiniai oponentai.

„Čia nereikia įtarinėti, čia jau ir taip aišku. <...> Keista, aišku, kai žmonės prišmeižia ir po to patys tuo džiaugiasi „Facebook“, kad jie taip padarė. Patys išsiduoda, matyt, nori įtikti savo publikai“, – sakė politikas.

Labiausiai gailisi dėl ukrainiečių grupės

Jis apgailestavo, kad festivalyje, kaip planuota, nepasirodė ukrainiečių grupė.

„Tai, kaip iš festivalio išstūmė ukrainiečių grupę „TaRuta“, buvo net šlykštu, kada žmonėms melavo atviru tekstu. <...> Kada buvo meluojama jiems, neva aš esu rusų agentas. <...> Tiesiog juos šlykščiai apgavo, jiems pamelavo ir man labai labai dėl to gaila. Dėl visų kitų lietuvių man negaila, man gaila dėl ukrainiečių grupės, kurie nemažą kelią nuvažiavo. Jie išvakarėse dar darė checking‘ą muzikos, dar tikrinosi, nuvažiavo miegoti į Joniškį ir atitinkamai įgavo daug daug informacijų melagingų ir dėl to pabėgo. Jeigu žmonėms pradedi sakyti, kad jų nebeįleis į Ukrainą, išgąsdinti, be abejo, gali labai labai stipriai“, – apibūdino R. Karbauskis.

Paklaustas, ar R. Baškienės politinė karjera galėjo paveikti jos sūnaus grupės „Thundertale“ sprendimą, R. Karbauskis teigė nežinantis atsakymo.

„Negaliu teigti šito. Labai seniai pažįstu Lauryną, šitą grupę, ir mes kartu su jais tą festivalį įkūrėme. Jie puikiai supranta, kad nė viena priežastis, kuri buvo įvardinta, realiai nėra priežastis. Realiai aš su Laurynu šnekėjau, kad pagrindinis klausimas yra spaudimas jiems, kuris buvo daromas visiems atlikėjams“, – įvardijo R. Karbauskis.

Primenama, kad festivalyje atsisakė dalyvauti pagrindinės žvaigždės: „The Roop“, Donatas Montvydas, Saulius Prūsaitis, ukrainiečiai „TaRūta“. Juos pakeitė grupės iš Šiaulių „Kitava“ ir „Vairas“.

R. Karbauskis sako, kad planuoja per teismus išsireikalauti sutartyse numatytas netesybas, atlikėjams atitinkamai pagal honorarus gresia baudos iki 10 tūkstančių eurų.

Primename, kad sekmadienį TV3 žinios skelbė, kad R. Karbauskio kalbas apie politinių oponentų įvykdytą provokaciją Seimo narys, konservatorius Paulius Saudargas, vadina absurdu: „Man atrodo, kad tai yra visiška nesąmonė, visiškas absurdas. Atlikėjai „The Roop“, Donatas Montvydas tikrai turi savo nuomonę apie įvykius, apie geopolitiką. Ir jie tikrai nenori dalyvauti Karbauskio festivalyje. Todėl, kad jo ryšiai su Rusija, požiūris į išlaikytinus ryšius, požiūris į santykių palaikymą toliau jiems netinka.“