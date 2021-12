„Gaujų karai. Šešėliai“ – jau šiandien: išskirtinis pokalbis su aktoriais

„Gaujų karai. Šešėliai“ žiūrovai išvys ne vieną pažįstamą veidą. Tarp jų – ir tuos, kurie matyti ir „Karveliuose“ – Andrius Bimba-Varnas (akt. Karolis Kasperavičius), Brolis (akt. Žilvinas Tratas), Latvis (akt. Ramūnas Rudokas) bei daugelis kitų.

Tiesioginėje vaizdo konferencijoje pasirodys aktorė Gabrielė Ladygaitė bei Vaidotas Maršalka.

Kviečiame stebėti tiesiogiai naujienų portale tv3.lt!

„Gaujų karai. Šešėliai“ – ketvirtoji istorijos apie XX amžiaus pabaigos Lietuvos nusikaltėlių pasaulį dalis. Ankstesnėse serialo dalyse matytas Maksas Dadjanis (akt. Aleksandras Špilevojus) grįžta su nauja tapatybe, tačiau vedinas to paties tikslo – užvaldyti visus nelegalius Vilniaus verslus. Norėdamos sukontroliuoti nevaldomą nusikaltėlių siautėjimą, Lietuvos specialiosios tarnybos taip pat nesnaudžia: imituoja nusikalstamos veiklos modelį ir į gaujų karų žaidimą pasiūlo įsitraukti bausmę atliekančiam Andriui Bimbai-Varnui (akt. Karolis Kasperavičius). Be to, kaukaziečių nusikalstama grupuotė taip pat nelieka nuošalyje ir agresyviai sprendžia savuosius reikalus. Su kokia sąlyga Varnas sutinka dirbti ypatingajam skyriui? Ko nepasidalina įtakingiausi Vilniaus nusikaltėliai?

Lietuvos kriminalinių nusikaltėlių pėdomis sekite ir toliau. Šiandien – paskutinė „Gaujų karai. Karveliai“ serija, o nuo rytojaus, pirmadieniais – ketvirtadieniais, nepraleiskite naujos dalies „Gaujų karai. Šešėliai“ serijų.

Serialas „Gaujų karai. Šešėliai“ – jau nuo šiandien, 20.30 val. per TV3!