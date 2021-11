TV3 Play lapkričio žvaigždėse – nauji serialai ir karštos NBA rungtynės: sunku atitraukti akis

Lapkričio mėnesį TV3 Play žvaigždėse – net trys skirtingi serialai humoro, romantikos ir kriminalinių istorijų gerbėjams, o taip pat karščiausios NBA kovos.

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. TV3 Play lapkričio žvaigždėse

Serialas „Gaujų karai. Karveliai“. Trečiasis serialo „Gaujų Karai“ sezonas atskleis vieną tamsiausių nepriklausomos Lietuvos istorijos etapų ir jo metu vykusias negailestingas kovas tarp nusikaltėlių grupuočių visoje šalyje. Sukurti serialą įkvėpė iš tiesų 90-aisiais Biržus krėtusi nusikalstama kriminalinė grupuotė, skambiu pavadinimu „Pašto karveliai“. Grupuotė kontroliavo turgavietes, reketavo vietinius verslininkus bei ūkininkus, taip pat stengėsi įgyvendinti praktiškai visas tuo metu populiarias neteisėtas praturtėjimo schemas. Pagrindinis istorijos veikėjas – Andrius Bimba (akt. Karolis Kasperavičius), po 7 metų, praleistų Daugpilio kalėjime, už jaunystėje padarytą nusikaltimą, grįžta į gimtuosius Biržus. Vaikinas iškart atsiduria absoliučiai pasikeitusiame pasaulyje, kuriame kiekviena diena – kruvina kova už būvį, o jo šeima nuolat patiria reketą. Nors Andrius ir nenori susieti savo gyvenimo su kriminaliniu pasauliu, jam nepavyksta to išvengti. O kur dar skaudžios netektys ir su „karvelių“ lyderiu susidėjusi buvusi mylimoji… Serialą „Gaujų karai. Karveliai“ nuo lapkričio 10 d. stebėkite per TV3 Play arba 20.30 val. per TV3! https://bit.ly/2ZUl6s4

Serialas „Žvaigždės istorija“. Seriale atskleidžiamas ypatingos merginos gyvenimas. Madhubala gimsta neįtikėtinoje vietoje – vienoje iš Bolivudo filmavimo aikštelių. Užaugusi ji tampa kraują stingdančia gražuole, tačiau apie tai, kad galėtų save realizuoti kaip aktorę ir tapti pramogų bei kino pasaulio dalimi, mergina nė nesvajoja. Vis dėlto likimas jai turi suplanavęs visai kitokį kelią… Lemtingo atsitiktinumo metu ji visus sužavi savo aktoriniais sugebėjimais, ir… šitaip gimsta žvaigždė. Tačiau ar viskas visuomet Madhubalai bus taip paprasta? O gal Bolivudas ir jo numylėtiniai naujajai žvaigždutei bus paruošę savų iššūkių? Serialas atskleis, kaip siekiant svajonių, niekuomet neprarasti svarbiausių savo vertybių. Serialą „Žvaigždės istorija“ stebėkite per TV3 Play ir 14 val. darbo dienomis per TV8! https://bit.ly/3wriXQU

Serialas „Šeimų karai“. Michaelis ir Dima – patys geriausi draugai nuo vaikystės. Abu jie tiesiog neatskiriami – jų keliai persipina kiekviename žingsnyje. Abu vyrai kartu užaugo, sukūrė bendrą verslą, tapo kaimynais, o galiausiai tokiais pat draugais tapo netgi jų vaikai. Iš šono galėtų atrodyti, kad jų ryšys – tiesiog nepalaužiamas. Vis dėlto likimas iškrečia pokštą… Savo vaikų vestuvių išvakarėse tamsi paslaptis sudrumsčia jų gyvenimus, sukrečia jų draugystę ir Michaelis ir Dima, buvę neišskiriami, staiga tampa didžiausiais priešais, linkinčiais vienam kitam tik blogo. Serialą „Šeimų karai“ nuo lapkričio 11 d. stebėkite per TV3 Play ir 14 val. darbo dienomis per TV3! https://bit.ly/300Zjzc

NBA rungtynės. Spalio pabaigoje 75-ių metų sukaktį minanti Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) pradėjo naują intriguojantį sezoną. Šiame NBA sezone savo galimybes demonstruos net keturi tautiečiai – Domantas Sabonis („Indiana Pacers“), Jonas Valančiūnas („New Orleans Pelicans“), Ignas Brazdeikis („Orlando Magic“) ir Arnoldas Kulboka („Charlotte Hornets“). Pastarajam tai – debiutas NBA. Ekspertai sutaria – nuspėti, kas galėtų tapti favoritu, kol kas dar be galo sunku. Tačiau pasitaiko nuomonių, jog dėl čempiono vardo iš Rytų konferencijos kovos „Bucks“, „Brooklyn Nets“, „76ers“, o iš Vakarų – praėjusio sezono finalininkė „Phoenix Suns“,„Utah Jazz“ bei „Denver Nuggets“. Pirmąsias rungtynes stebėkite jau visai netrukus – lapkričio 14-ąją „Los Angeles Lakers“ stos į kovą prieš „San Antonio Spurs“ komandą. Karščiausias NBA rungtynes stebėkite per TV3 Play arba sekmadieniais 22.30 val. per TV6. https://bit.ly/3odz29m

Savo pamiltą programą per TV3 Play stebėkite visiškai nemokamai tada, kada patogu jums!